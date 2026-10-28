Tactica folosită de ruși se întoarce împotriva lor: Soldații ucraineni au înaintat prin conducte de gaz în spatele liniilor inamice

3 minute de citit Publicat la 08:53 28 Oct 2026 Modificat la 08:53 28 Oct 2026

Operațiunea, cu numele de cod Veles, a presupus infiltrarea soldaților ucraineni în pozițiile rusești prin infrastructura conductelor subterane. FOTO: Captură video/Volodimir Zelenski/X

Folosind o tactică pe care trupele rusești au utilizat-o anterior împotriva lor, forțele ucrainene s-au infiltrat în pozițiile inamice din apropierea orașului Kupiansk, într-o operațiune planificată cu atenție, care a provocat pierderi importante și a consolidat poziția Kievului în zonă, potrivit Euronews.

Peste 15 kilometri prin conducte subterane de gaz, pe sub câmpul de luptă din nord-estul Ucrainei. Acesta a fost traseul neobișnuit urmat de trupele ucrainene într-o operațiune îndrăzneață desfășurată în apropiere de Kupiansk, în regiunea Harkov, prin care au întors împotriva forțelor Moscovei o tactică pe care acestea o folosiseră anterior împotriva lor.

Operațiunea, cu numele de cod Veles, a presupus infiltrarea soldaților ucraineni în pozițiile rusești prin infrastructura conductelor subterane. Volodimir Zelenski a anunțat marți că peste 100 de militari ruși au fost eliminați, iar alți peste 30 au fost capturați.

Desfășurată de Corpul 2 „Khartiia” al Gărzii Naționale, împreună cu alte unități ucrainene, operațiunea a combinat înaintarea pe sub pământ cu atacuri simultane la suprafață și lovituri coordonate cu drone.

„Înaintarea pe sub pământ a depășit 15 kilometri”, a declarat Zelenski marți, după ce a primit o informare din partea unor oficiali militari de rang înalt cu privire la primele rezultate și la evoluția operațiunii.

Cum au înaintat trupele ucrainene

Traseul subteran a inclus o conductă de gaz cu diametrul de numai 1,2 metri, obligând soldații ucraineni să înainteze prin spații înguste în direcția pozițiilor rusești.

Potrivit unei surse din cadrul Corpului Khartiia, citate de Ukrainska Pravda, trupele ucrainene au luptat chiar în interiorul conductei, înaintând mai mulți kilometri prin pasajul îngust și confruntându-se cu soldați ruși.

Operațiunea a necesitat pregătiri ample, inclusiv antrenamente pentru luptele în spații închise și soluții tehnologice dezvoltate special pentru navigație, comunicații și asigurarea condițiilor necesare supraviețuirii.

Ceea ce face însă operațiunea Veles deosebit de remarcabilă este faptul că tactica nu era nouă. Ea fusese folosită de Rusia.

În septembrie 2025, grupul ucrainean de monitorizare a câmpului de luptă DeepState a relatat că trupele rusești folosiseră o conductă de gaz care trecea pe sub râul Oskil pentru a se infiltra în pozițiile ucrainene din apropiere de Kupiansk, ocolind liniile defensive convenționale.

Traseul subteran le permisese forțelor rusești să ajungă pe teritoriul controlat de Ucraina fără să traverseze terenul expus de la suprafață, reprezentând o provocare majoră pentru apărătorii Kievului.

Our important operation in the Kupiansk sector. Mykhailo Drapatyi, Ihor Obolenskyi, and Pavlo Palisa reported on the initial results and progress of Operation Veles, carried out by the Khartiia 2nd Corps of the National Guard of Ukraine. More than 100 Russian occupiers have already been eliminated, and more than 30 have been taken prisoner. The underground advance has exceeded 15 kilometers. The Russians had already tried to use underground gas pipelines to move through our positions and launch assault operations. Ukrainian warriors have successfully transformed this tactic, modernized it, and made it much more sophisticated and technologically advanced. We are protecting the lives of our people, inflicting losses on the occupiers, and achieving our objectives in the Kupiansk sector. Glory to Ukraine! — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 27, 2026

Acum, forțele ucrainene au transformat această vulnerabilitate într-un avantaj. „Rușii încercaseră deja să folosească conductele subterane de gaz pentru a se deplasa prin pozițiile noastre și a lansa operațiuni de asalt”, a declarat Zelenski.

„Războinicii ucraineni au reușit să adapteze această tactică, să o modernizeze și să o facă mult mai sofisticată și mai avansată din punct de vedere tehnologic.”

Corpul 2 Khartiia a dezvăluit pentru prima dată detalii despre operațiunea Veles pe 22 octombrie, afirmând că misiunea a perturbat încercările Rusiei de a se infiltra în pozițiile ucrainene din jurul orașului Kupiansk.

Prin combinarea manevrelor subterane cu atacuri la suprafață, forțele ucrainene au urmărit să împiedice trupele rusești să continue să exploateze rețeaua de conducte pentru a ajunge în spatele pozițiilor defensive ale Ucrainei.

Importanța operațiunii

Operațiunea are o importanță mai largă pentru luptele din jurul orașului Kupiansk, un oraș cu importanță strategică din nord-estul Ucrainei, care a rămas una dintre țintele operațiunilor ofensive rusești.

În discursul său de seară, Zelenski a prezentat Veles drept a treia operațiune militară majoră a Ucrainei din acest an, după alte două campanii despre care a spus că au permis recucerirea unor suprafețe importante de teritoriu controlat de Rusia.

Prima operațiune, desfășurată de Forțele de Asalt Aerian ale Ucrainei în sectorul Oleksandrivka, care cuprinde zone din regiunile Dnipropetrovsk, Donețk și Zaporojie, a dus la eliberarea a peste 800 de kilometri pătrați, potrivit președintelui.

A doua, cu numele de cod Vivaldi, a avut loc în regiunea Donețk, unde, potrivit lui Zelenski, forțele ucrainene au eliberat peste 200 de kilometri pătrați în zone în care trupele rusești lansaseră atacuri repetate.

Veles, a spus el, consolidează pozițiile Ucrainei în apropiere de Kupiansk și demonstrează că Moscova nu a reușit să atingă obiectivele stabilite de conducerea sa politică.

„Protejăm viețile oamenilor noștri, provocăm pierderi ocupanților și ne atingem obiectivele în sectorul Kupiansk”, a declarat Zelenski.