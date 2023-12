O tânără răpită de un individ, în Italia, a reușit să se salveze printr-un mesaj codat. Gestul pe care l-a făcut a fost recunoscut o vânzătoare

O tânără de 19 ani a fost răpită în Italia de un individ de 23 de ani, care i-a cerut să-l însoțească sub amenințare. Din fericire, adolescenta a fost salvată în ultima clipă.

Într-o seară, tânăra ieșise de la un concert și aștepta autobuzul în stația situată între Piazza della Scala și Duomo.

La un moment dat, adolescenta a fost abordată de un individ de 23 de ani, care i-a cerut să-l însoțească sub amenințare. Încercând să găsească o soluție pentru a scăpa din această situație, victima a observat o vânzătoare în fața unui restaurant de tip fast-food, căreia i-a făcut un gest discret cu mâna, sperând că aceasta va înțelege ce se petrece.

Din fericire, femeia a semnalul de ajutor și a sunat imediat la poliție.

”Lucrez noaptea. Sunt obișnuită să observ, să mă ocup de diferite situații delicate. Dar cei doi păreau normali. Fata nu părea agitată. Cel puțin până când mi-a întâlnit privirea. Eram în afara clubului. I-am văzut pe cei doi apropiindu-se. Bărbatul s-a oprit și i-a cerut unui coleg o țigară. Apoi a întrebat dacă poate merge la baie.

Am spus că nu se poate. Ea era în spatele lui. A ridicat mâna și, fără să fie văzută, mi-a indicat semnalul de ajutor (patru degete ridicate care apoi sunt închise în pumn n.r.) Descoperisem în trecut acest gest pe rețelele de socializare și la televizor. S-a vorbit despre asta. Avem de un an autocolante cu numărul anti-violență în băile noastre.

Am sunat imediat la poliție. Ei au rămas în fața noastră câteva minute fumând. Am văzut că ea făcea tot ce putea să încetinească mersul. Când s-au îndepărtat, i-am urmărit de la distanță pentru a putea indica poliției poziția lor.

Am vorbit cu voce joasă la telefon, am încercat să mă întorc și să mă prefac că nu se întâmplă nimic. De parcă aș vorbi normal cu cineva, cu un coleg. Din fericire, salvatorii au înțeles imediat. M-au întrebat doar dacă sunt sigură că fata are nevoie de ajutor. M-au întrebat dacă este 'cartonaș' roșu. Le-am răspuns: 'Da, este un cartonaș roșu'", a mărturisit femeia respectivă.potrivit Ziare.com.

Poliția a sosit foarte repede la fața locului și l-a reținut pe agresor. Judecătorul a decis arestarea individului de 23 de ani pentru agresiune sexuală și a confirmat că acesta trebuie să rămână în închisoare.