O româncă a dezvăluit câți bani câștigă pe săptămână în America, din două joburi: "Depinde cât ești dispus să lucrezi"

O româncă aflată în America a dezvăluit câți bani câștigă, într-o singură săptămână, din cele două joburi pe care le are.

Aflată în San Francisco prin intermediul programului Work&Travel, Elena le-a dezvăluit urmăritorilor săi de pe TikTok câți bani reușește să strângă din cele două joburi pe care le are.

Românca lucrează șapte ore și jumătate pe zi, cinci zile pe săptămână, la magazinul de ciocolată Ghirardelli.

"Primul job îl am la Ghirardelli, unde sunt plătită cu 19 dolari pe oră, iar al doilea job îl am într-un restaurant cu specific mexican, unde sunt casier și barman.

Ca să fac totul clar privind Ghirardelli, aici lucrez 7 ore jumătate pe zi, 5 zile pe săptămână și sunt plătită 19 dolari pe oră din care mi se opresc taxe. Săptămâna aceasta am lucrat 37 de ore jumătate, din care taxele de 103,26 dolari.”, spune tânăra.

De asemenea, în restul timpului, ea îndeplinește rolurile de casier și barman la un restaurant cu specific mexican.

"La restaurant sunt plătită 18 dolari pe oră plus bacșiș, iar luni am făcut 168 de dolari. Marți am făcut 110 dolari doar bacșiș fiind un total de 173 de dolari.

Miercuri am fost toată ziua la restaurant și am fost plătită 20 de dolari pe oră fiind barman și am făcut 170 de dolari bacșiș, asta însemnând 367 de dolari în total pentru acea zi. Joi aceeași poveste, am făcut 240 de dolari bacșiș, ajungând la un total de 437 de dolari pentru acea zi.

Sâmbătă am lucrat 4 ore jumătate la casierie și am avut bacșiș 125 de dolari și un total de 196 de dolari. În sfârșit ziua de duminică am lucrat 4 ore și am făcut 110 dolari bacșiș, ajungând la un total de 173 de dolari.”, mai completează românca.

Astfel, la finalul săptămânii, Elena a strâns 2.127 dolari, aproximativ 2.022 de euro.

"Țin să menționez că aceasta este numai experiența mea personală, deoarece acest lucru depinde foarte mult de ce joburi ai și cât ești dispus să lucrezi", a dăugat tânăra.