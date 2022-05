Nou moment al adevărului la televiziunea din Rusia: "Armata Ucrainei, printre cele mai puternice din lume. Nu e ca în Afganistan. Ne luptăm cu ai noștri!"

Parlamentarul rus Franț Klințevici (foto) a spus televiziunea rusă de stat că progresul Moscovei în Ucraina este întârziat de luptele cu "soldați care au exact aceeași mentalitate ca a noastră (a rușilor, n.r.)", relatează BBC.

Mai temperat decât s-a arătat colonelul în retragere la postul TV Rusia 1, Klințevici a estimat că "operațiunea specială" din Ucraina continuă cu "anumite dificultăți" și a numit armata ucraineană "una dintre cele mai puternice și mai bine antrenate din lume".

"Nu vreau să jignesc pe nimeni, în niciun caz. Am luptat peste șapte ani în război. Dar acest război - și sper că nu sunt ofensați camarazii mei - este diferit de cel pe care l-am purtat în Afganistan, deoarece luptăm împotriva uneia dintre cele mai puternice și mai bine antrenate armate din lume.

Luptăm împotriva soldaților și ofițerilor ruși care au exact aceeași mentalitate ca a noastră", a susținut parlamentarul, fiind nevoit să ridice vocea în timp ce gazda emisiunii încerca să-l întrerupă.

