Colonelul care a spus adevărul despre război la televiziunea din Rusia. Nimeni nu a îndrăznit să-l contrazică

Mihail Hodarenok, un analist militar, colonel în retragere, a vorbit în cadrul emisiunii "60 de minute" în termeni total diferiți de linia narativă a propagandei de stat.

Practic, colonelul a arătat că Rusia pierde războiul și că, la nevoie, Ucraina poate înarma un milion de oameni.

Hodarenok (foto) a spus că, pentru Moscova, "situația se va înrăutăți în mod clar" în contextul în care Ucraina primește ajutor militar din partea statelor din Occident.

"Uneori, auziți relatări despre o criză psihologică morală în rândul forțelor ucrainene. Că, aparent, moralul lor este în pragul crizei.

S-o spunem în termeni moderați: nu este adevărat. Desigur, sunt cazuri separate, prizonieri, anumite unități. Dar acestea sunt cazuri izolate.

Trebuie să priviți imaginea de ansamblu. Iar imaginea de ansamblu este (...) că armata ucraineană poate să înarmeze un milion de oameni. Ei înșiși spun că nu e o problemă să mobilizeze un milion de oameni. Problema este dacă pot asigura acestei armate arme moderne și echipamente speciale. N-ar putea face nimic doar cu resursele lor.

Dar cu legea (din SUA) în curând în vigoare, cu opoziția din Congres înfrântă și luând în calcul că ajutorul european va începe să funcționeze la capacitate maximă, trebuie să luăm în serios acest milion de soldați ucraineni în viitorul apropiat. Trebuie să ținem cont în calculele strategice că situația noastră se va înrăutăți (...)

După cum spuneau cândva învățații marxist-leniniști - și ei știau despre ce vorbesc - victoria finală pe câmpul de luptă este stabilită de moralul ridicat al soldaților care își varsă sângele în numele ideilor pe care le apără.

Aveau dreptate acești învățați (...)

Revenind la NATO, cel mai important este să rămânem realiști din punct de vedere politic și militar. În caz contrar, realitatea ne va lovit atât de rău, că nici nu vom ști ce ne-a lovit.

Cel mai important lucru (...) nu este, pentru Dumnezeu, să agităm rachete în direcția Finlandei. Pare comic.

Cea mai mare problemă cu situația noastră politică și militară este că suntem într-o totală izolare geopolitică și că toată lumea este împotriva noastră, chiar dacă nu recunoaștem asta. Trebuie să rezolvăm această situație. Asta este treaba factorilor politici și militari", a spus colonelul în studioul Russia 1.

(Analistul este întrerupt și i se cere să-i ia în calcul pe reprezentanții Chinei și Indiei, țări care nu au condamnat invazia militară din Ucraina.)

"Trebuie să fiți de acord că situația nu este normală. În ceea ce privește China și India, sprijinul lor pentru noi nu este necondiționat", a răspuns Hodarenok.

(Gazda emisiunii, Olga Skabeyeva, îl întreabă dacă mai poate fi vorba de prietenie cu Marea Britanie, după tot ce au spus și au făcut oficialii de la Londra.)

"Oricum situația nu poate fi considerată normală atunci când împotriva noastră este o coaliție de 42 de state și când resursele noastre politico-militare și tehnico-militare sunt limitate", a arătat colonelul.

Extraordinary exchange on Russian state TV’s top talk show about Ukraine. Military analyst & retired colonel Mikhail Khodarenok tells anchor Olga Skabeyeva “the situation for us will clearly get worse…we’re in total geopolitical isolation…the situation is not normal.” pic.twitter.com/ExMwVDszsk