Cel mai friguros loc de pe planetă. Acum sunt -58 de grade Celsius!

Un val de frig catalogat de specialiști drept "anormal de timpuriu" a dus la apariția unor temperaturi sub minus 50 C în mai multe zone din Sakha, o regiune vastă din partea de nord-est a Siberiei.

În capitala regiunii, Yakutsk, care se află la aproximativ 5.000 km est de Moscova, temperatura a ajuns până la minus 58 C.

"Am venit special aici la Iakutsk pentru a experimenta o astfel de vreme – așa că sunt norocos", a spus Danila, a cărui barbă, pălărie și eșarfă erau acoperite de gheață.

"De fapt, nu este atât de frig când ești pregătit corespunzător", a mai spus el, potrivit Reuters. "Dacă nu aș fi luat hainele potrivite, aș fi înghețat în câteva minute".

El a spus că temperaturile extreme i-au făcut haina mult mai rigidă, în timp ce telefonul a rămas fără baterie în câteva minute.

Vreme extremă este și la Moscova care se confruntă cu una dintre cele mai abundente ninsori înregistrate vreodată la începutul lunii decembrie.

#Russia | Arctic weather enfolded swathes of Russia on Tuesday, with temperatures in the wilds of #Siberia falling to minus 58 degrees Celsius (minus 72 degrees Fahrenheit).



Yakutsk, one of the world's coldest cities which lies some 5,000 km (3,100 miles) east of #Moscow, was… pic.twitter.com/2iUm16yAm2