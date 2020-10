"O anomalie medicală”. O femeie de 43 de ani a depășit speranța de viață, deși suferă de o boală extrem de rară

Tiffany a fost diagnosticată cu progeria când avea 20 de ani. Ea şi fratele ei Chad au moştenit boala de la mama lor. Cei doi fraţi reprezintă cazuri unice, deoarece sunt singurele persoane din istorie care au supraviețuit cu această boală cumplită.

Progeria este cauzată de o genă mutațională pe care copiii o moștenesc de la părinți și care duce la accelerarea procesului de îmbătrânire. Ea poate să apară la unu din 4 milioane de nou-născuți din întreaga lume. Copiii care se nasc cu această boală prezintă de obicei simptome de la vârsta de doi ani și rareori trăiesc mai mult de 15 de ani, spun specialiştii.

Totuşi, Tiffany Wedekind a depăşit speranţa de viaţă cu trei ori mai mult decât au preconizat medicii care o consideră o "anomalie medicală”.

Chiar dacă nu există tratament pentru progeria, Tiffany îşi trăieşte viaţa din plin şi are grijă de corpul ei

"Fac tot posibilul să rămân sănătoasă pentru că sunt foarte norocoasă să fiu în viață. Gândul meu este că m-aș putea duce în orice moment și încerc să fac tot posibilul să mă bucur de viața pe care o am”, a spus Tiffany Wedekind pentru metro.co.uk

În ciuda faptului că suferă de riduri premature, căderea părului și căderea prematură a dinților, Tiffany adoptă o mentalitate pozitivă

„Sunt binecuvântată că sunt aici și fac tot ce pot pentru a-mi oferi cea mai bună șansă. Am văzut cum s-a luptat fratele meu (n.r cu progeria) și cât de repede au evoluat lucrurile cu el, așa că trăiesc cu o mentalitate pozitivă", a mai spus Tiffany.

Afecţiunea de care suferă amplifica de 8 ori procesul de îmbătrânire

"Îmbătrânesc mult mai repede decât toți ceilalți și, sinceră să fiu, nu știu de ce am trăit atât de mult și am supraviețuit mai mult decât alți oameni care suferă de această boală. Cred că s-ar datora faptului că am mare grijă de mine”, a declarat Tiffany Wedekind pentru metro.co.uk

Yoga a ajutat-o să ducă un stil de viață bun

"Am fost întotdeauna foarte activă, fac plimbări cu bicicleta, fac yoga și încerc să rămân puternică. De asemenea, cred că ești ceea ce mănânci, așa că mănânc sănătos și îmi tratez bine corpul. Trăiesc cât pot viața din plin, pentru că am văzut cât de scurtă poate fi. Sunt uimită că sunt încă aici, așa că îmi tratez viața ca pe locul meu de joacă”, a mai spus Tiffany.

Progeria mi-a luat dinţii dar nu şi zâmbetul

Pe reţelele de socializare Tiffany inspiră şi motivează prin exemplul ei de viaţă zeci de oameni cărora le recomandă să aprecieze sănătatea şi viaţa.