Tragedie în Irak: cel puțin 60 de morți într-un incendiu la un centru comercial din Kut

Cel puțin 60 de persoane au murit, iar altele sunt date dispărute în urma unui incendiu devastator izbucnit într-un hipermarket din orașul Kut, în estul Irakului, relatează joi Al Jazeera, care citează Reuters.

„Am întocmit o listă cu 59 de victime ale căror identități au fost confirmate, însă un cadavru a fost ars atât de grav încât identificarea a fost extrem de dificilă”, a declarat joi, pentru Reuters, un oficial din departamentul de sănătate al orașului.

„Avem mai multe cadavre care nu au fost încă recuperate, fiind blocate sub resturile incendiului”, a adăugat oficialul local Ali al-Mayahi.

Videoclipuri postate pe rețelele sociale arată cum flăcările au cuprins, peste noapte, o clădire cu cinci etaje din Kut, în timp ce pompierii luptau să stingă incendiul.

51 killed as massive fire rips through multistorey commercial buildings in eastern Iraq. pic.twitter.com/9tGK06cerP