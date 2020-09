Trei frați joacă la loto aceleași numere de 40 de ani. Cât au câștigat

Cei trei locuiesc în Richmond, Virginia, și au dezvăluit că joacă aceste numere de 40 de ani, în fiecare săptămână.

”Nu-mi amintesc de ce am ales exact aceste numere. Tot ce știu este că a fost acum 40 de ani, am scris fiecare numerele și am selectat un bilet pentru a juca.

De atunci jucăm aceleași numere”, a spus unul dintre ei, potrivit Daily Mail.

”Am verificat biletul de mai multe ori, am vrut doar să mă asigur”, a mai declarat bărbatul.

Numerele câștigătoare au fost 28, 7, 36, 1, 42 și 22.

