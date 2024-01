Trei prieteni au murit în mod misterios, în acelaşi timp, după ce s-au uitat la un meci. Medicii legişti nu au găsit nicio urmă de violenţă

Trei prieteni au murit, aparent în acelaşi timp, într-un mod misterios, după ce s-au uitat la un meci. Un alt prieten, în casa căruia s-au uitat la televizor, nu a mai ieşit din casă două zile, cadavrele prietenilor săi fiind în curte.

Sursa foto: pexels.com

Patru fani ai echipei Kansas City Chiefs au ales să privească împreună meciul din seara de 7 ianuarie. Trei dintre ei nu am mai ajuns acasă, iar nimeni nu știe ce s-a întâmplat, nici măcar proprietarul casei. Acesta a stat cu cadavrele celor trei prieteni ai săi în curte, fără să își dea seama.

Familiile lor au devenit din ce în ce mai îngrijorate. În cele din urmă, în noaptea de marți, 9, o femeie a sunat la poliție după ce a făcut o descoperire înfiorătoare.

"Am primit un telefon la serviciu prin care am fost anunțată că fiul meu a murit și că l-au găsit înghețat în curte", a spus Jennifer Marquez, mama unuia dintre bărbați pentru CNN.

Fiul ei, David Harrington, în vârstă de 37 de ani, a fost găsit mort în curtea unui prieten din Kansas City Northland. La fel și Ricky Johnson, de 38 de ani, și Clayton McGeeney, de 36 de ani.

Nimeni nu a fost arestat sau pus sub acuzare în acest caz, întrucât Poliția nu a găsit niciun semn de moarte violentă pe cadavrele lor. Potrivit CNN Weather, în acea noapte a nins în Kansas City, iar temperaturile au coborât sub zero grade Celsius.

Proprietarul casei a stat două zile cu cadavrele în curte

Ceea ce părinții bărbaților nu înțeleg este cum au trecut două zile fără ca bărbatul care locuia acolo să-și dea seama că prietenii lui sunt dispăruți sau morți.Potrivit Kansas City Star, bărbatul a spus că a adormit după ce prietenii lui au plecat și nu știa că erau în curte.

Poliția din Kansas City a emis o declarație în care se arată că următorul pas în anchetă este primirea constatărilor (preliminare sau finale) de la medicul legist, pentru a determina cauza morții.