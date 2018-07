Tren deraiat în Turcia: Cel puțin 13 morți și 73 de răniți

Un tren a deraiat duminică în nord-vestul Turciei, înregistrându-se cel puțin 13 morţi şi 73 de răniţi, a relatat agenţia de presă Demiroren, citată de Reuters.



Potrivit agenţiei de presă Anadolu, cinci vagoane au ieşit de pe şină într-o regiune în apropiere de graniţa cu Grecia. Trenul transporta peste 300 de persoane şi se îndrepta către Istanbul.



Biroul preşedintelui Recep Tayyip Erdogan a anunţat că şeful statului a fost informat de ministrul transporturilor şi de cel de interne despre accident.



Imagini transmise de televiziuni arată echipe de salvare îndreptându-se la locul accidentului. Canalul privat de televiziune CNN Turk a relatat că accidentul s-a produs din cauza unui pod prăbuşit.

BREAKING: At least 13 dead and 73 injured after a train with over 300 passengers derailed in #Turkey's #Corlu District #Tekirdag city .

The train was en route from #Edirne to Istanbul. pic.twitter.com/Hh9zd1ixtd