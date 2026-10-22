Trump anunță că a vorbit cu Putin la telefon și că e aproape de o înțelegere cu Rusia „pe tema Ucrainei”

Donald Trump anunță că e aproape de o înțelegere cu Putin pentru încheierea războiului. Foto: Getty Images

Pentru prima dată după mult timp, Statele Unite sunt mai aproape de un acord pentru a pune capăt războiului din Ucraina, a anunțat președintele american Donald Trump. „În prezent, negociem cu Rusia pe tema Ucrainei. Am putea fi mai aproape de un acord acum pentru prima dată după mult timp”, a declarat Trump reporterilor. Ulterior, el a reiterat acest lucru, menționând că a vorbit recent cu Vladimir Putin la telefon. „Ne apropiem de aceasta (n.red. încheierea războiului) - mai aproape acum, poate, decât oricând”, a subliniat Trump, potrivit The Moscow Times.

Anterior, președintele SUA a afirmat în repetate rânduri că se apropie de o soluționare a conflictului militar din Ucraina, dar nu a oferit un termen precis pentru finalizarea acesteia. În ianuarie, Trump a declarat că trimisii săi speciali Steve Witkoff și Jared Kushner „lucrează foarte mult” la o soluționare. „Și cred că suntem aproape de finalizare”, a remarcat atunci șeful Casei Albe. În primăvară, Trump a afirmat din nou că Rusia și Ucraina sunt aproape de un acord, iar în vară și-a exprimat opinia că Putin este gata să încheie un acord în viitorul apropiat.

În septembrie, Trump a afirmat din nou că războiul se apropie de sfârșit: „Credeți sau nu, nu pare așa, dar sfârșitul războiului se apropie de fapt.” În același timp, șeful Casei Albe a menționat că anterior considerase rezolvarea conflictului o sarcină relativ simplă. Cu toate acestea, a subliniat că este încă încrezător că acest lucru se va întâmpla „destul de curând”.

Trump a anunțat încă o dată sfârșitul iminent al războiului în urma discuțiilor dintre Whitkoff și Putin din 21 octombrie. Mai exact, părțile au convenit să organizeze o întâlnire trilaterală la nivel înalt între Rusia, Ucraina și Statele Unite în luna noiembrie. Întâlnirea este planificată pentru a discuta sistemele de securitate care vor rămâne în vigoare după sfârșitul războiului. Whitkoff a menționat că discuțiile cu Putin au avut ca scop „consolidarea progreselor” realizate de partea americană la ultima sa întâlnire cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Trimisul special al președintelui SUA a subliniat că Trump „rămâne angajat să pună capăt acestui război și să realizeze o pace cuprinzătoare și durabilă, care să asigure securitatea și prosperitatea generațiilor viitoare”.