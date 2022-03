Trupele rusești nu au reușit până acum să cucerească orașul Harkov, transmite Ministerul Apărării din Marea Britanie

Ministerul a precizat că deși „unele forțe rusești au intrat în orașul Herson”, „situația militară rămâne neclară”.

Potrivit oficialilor, ”corpul principal” al convoiului rusesc care avansează spre Kiev se află încă la peste 30 km de capitala Ucrainei, întârziere datorată „rezistenței ferme a Ucrainei, defecțiunilor mecanice și aglomerației”.

Orașul Harkov a fost lovit de rachetele inamice. Departamentul de poliție și universitatea, aflate în centrul orașului, au fost distruse.

