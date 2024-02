Tucker Carlson a fost fotografiat într-o ipostază stânjenitoare în timpul vizitei sale în Rusia.

Alexei Țidenov, șeful regiunii Bureatia, este cel care a publicat imaginea ce mai apoi a fost preluată inclusiv de către TASS, cea mai cunoscută agenție de presă a Rusiei.

Carlson apare îmbrăcat într-un costum popular al etnicilor buriați.

Inclusiv Sputnik, un canal media interzis în UE încă din primele zile ale invaziei rusești în Ucraina, a distribuit fotografia.

„Tucker Carlson a vizitat standul nostru la VDNKh (n.r. Expoziția Realizărilor Economiei Naționale de la Moscova), i-au spus despre Bureatia, apoi a încercat degelul Buriat (costumul național al bureaților). I se potrivește foarte bine”, a declarat Țidenov.

Looks like Tucker literally did whatever he was told. pic.twitter.com/jvEgMqzqHi