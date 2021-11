Tudor Codreanu, românul care a învins pandemia în Australia de Vest

Românul, originar din Cluj, s-a mutat în Australia în 2009 şi a reușit să-și construiască o carieră de succes.

El este comandant al Centrului de Coordonare a Incidentelor în Australia de Vest şi se află în prima linie a luptei, fie că e vorba de agenți biologici, cicloane sau incendii.

„Centrul are două răspunderi majore. Primul este managementul strategic al tuturor incidentelor sau dezastrelor care afectează statul, iar al doilea, de a facilita managementul incidentelor locale sau regionale, în cazul în care capacitatea locală de răspuns este depășită. Sigur că incidentele pot să apară concomitent. De exemplu, pentru o perioadă am avut câteva vase unde era epidemie de COVID-19 la bord în același timp cu ciclonul Seroja. Am şi răspunderea de a coordona vaccinarea anti-COVID în Australia de Vest”, explică Tudor Codreanu.

De la izbucnirea crizei COVID-19, românul s-a remarcat prin misiuni extrem de dificile, inclusiv readucerea în țară şi carantinarea unor nave de pasageri sau de marfă.

Nu în ultimul rând, el predă la universităţi importante. „Predau medicina dezastrelor în două universităţi din Europa - una la Bruxelles, una la Novara, la nord de Milano, în cadrul masteratului european pe medicină de dezastre. Timp de câţiva ani am predat şi la Cluj, la universitatea mea dragă, în cadrul secţiei de Boli Infecţioase”, spune expertul.

Tudor Codreanu crede că pentru a depăși pandemia, România trebuie să aibă o campanie de vaccinare de succes, dar şi o campanie de informare de succes, potrivit Adevărul.

Australia a avut o abordare diferită de ţările europene şi a evitat măsurile dure pe termen lung. Mai mult, a reuşit să menţină o cvasi normalitate, afectând mult mai puţin populaţia.

„Comparativ cu restul lumii, separarea geografică, închiderea graniţelor şi carantina la intrare în ţară de două săptămâni în hoteluri cu regim strict a făcut posibil succesul Australiei. Până acum, în Australia de Vest am avut doar 1.021 de cazuri diagnosticate, majoritatea în timpul carantinei din hotel.

În total, am avut doar nouă decese, ultimul în aprilie 2021. În ultimii aproape doi ani, practic noi nu avem niciun fel de restricţie în viaţa noastră. În afară de faptul că nu putem ieşi din Australia, să călătorim, nu avem voie decât în situaţii speciale, totul este absolut normal”, punctează expertul.









Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal