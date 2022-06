Antena 3 › Externe › Turcia a început exploatarea gazelor naturale în Marea Neagră. Zăcământul a fost descoperit în august 2020 Turcia a început exploatarea gazelor naturale în Marea Neagră. Zăcământul a fost descoperit în august 2020

Turcia a început exploatarea gazelor naturale în Marea Neagră. Zăcământul a fost descoperit în august 2020

Sursa foto: Presidency of the Republic of Türkiye/Facebook

Turcia a lansat oficial luni exploatarea de gaze naturale din Marea Neagră. Preşedintele Recep Tayyip Erdogan a asistat în direct la conectarea primei conducte la fundul mării din portul Filyos.