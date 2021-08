După incendii, potopul. Cel puțin 17 oameni au murit în Turcia, în inundații produse fulgerător de precipitațiile masive

Este al doilea mare dezastru natural cu care Turcia se confruntă în decursul lunii august, după incendiile masive de vegetație.

Revărsarea apelor a produs haos în provinciile turce din nord în contextul în care autoritățile tocmai anunțau că au adus sub control focurile care au devastat regiunea de coastă timp de două săptămâni.

Cincisprezece oameni au murit în urma inundațiilor în provincia Kastamonu și alți doi în Sinop, au confirmat autoritățile, care au comunicat că operațiunile de căutare și salvare continuă.

Peste 1.400 de persoane au fost evacuate din zonele afectate iar în cazul unora a fost nevoie de intervenția elicopterelor și bărcilor.

Membri ai Gărzii de coastă au fost coborâți pe acoperișurile unde se aflau sinistrații, care și-au găsit la înălțime adăpost temporar din calea apelor.

Peste 700 de oameni au fost cazați în cămine studențești, potrivit Directoratului turc pentru Managementul Dezastrelor și Situațiilor de Urgență.

Bilanțul provizoriu indică 330 de localități rămase fără curent electric, cinci poduri prăbușite și multe altele avariate, precum și porțiuni de drum luate de ape.

Televiziunile turce au difuzat imagini cu zeci de mașini și grămezi de resturi antrenate de viitură pe străzile localităților afectate.

Nine people were killed in flash floods in Kastamonu in Turkey's Black Sea region that sent water and debris gushing through streets and damaged bridges, authorities said https://t.co/6D52bU5zvy pic.twitter.com/dAmbEFHPlv