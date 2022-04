Turcia lansează o ofensivă militară în Irak

Avioanele de război, elicopterele și dronele turcești au lovit ținte, tabere, tuneluri, adăposturi și zone de depozitare a munițiilor kurde din nordul Irakului, a declarat ministrul Apărării Hulusi Akar, citat de agenția de presă de stat Anadolu.

"Până acum, operațiunea noastră continuă cu succes conform planului. Țintele identificate în prima fază au fost capturate", a spus el, dar nu a furnizat nicio informație cu privire la victimele rezultate în urma operațiunii.

Avioanele turcești și artileria au lovit ținte aparținând Partidului Muncitorilor din Kurdistan sau PKK.

