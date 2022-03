Un fost oficial ucrainean s-a înrolat în armată la 83 de ani ca să lupte cu rușii

Anunțul a fost făcut pe Twitter de Octavian Morariu, preşedintele Rugby Europe. Îmbrăcat în uniformă militară și cu mâna pe armă, Giorgi Dzhangirian, în vârstă de 83 de ani, s-a alăturat militarilor ucraineni, dar și voluntarilor și oamenilor de rând care duc lupte grele în aceste zile pentru a-și apăra orașele de invazia trupelor rusești.

„Acesta este Giorgi Dzhangirian, fost preşedinte al Uniunii Ucrainene de Rugby, 83 de ani, apărându-şi ţara”, a fost mesajul lui Octavian Morariu pe Twitter.

This is Giorgi Dzhangirian, former President of the Ukrainian Rugby Union, 83 years old, defending his country. ?? ? #Respect #RugbyEurope

Photo: Sokil Rugby Club Lviv pic.twitter.com/4Muk9L1ysB