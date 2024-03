Ucrainenii ar fi ucis-o pe Grandi, vedeta grădinii zoologice din Belgorod. "Autopsia va stabili dacă femela cangur era însărcinată"

Grădina zoologică din Belgorod a anunțat că vedeta instituției, femela-cangur Grandi, a fost ucisă într-un atac ucrainean cu rachete și drone.

Grandi se afla în cușca sa, care a fost avariată de fragmente de rachetă, au precizat oficialii grădinii zoologice.

Anterior, oficialii ruși au comunicat că sistemele de apărare antiaeriană au distrus drone și rachete ucrainene deasupra Belgorodului.

"Nu există cuvinte pentru a exprima durerea, furia și neputința", se spune într-un mesaj postat de grădina zoologică pe o rețea de socializare, în care se precizează că niciunul dintre angajații săi nu a fost rănit în atac.

"În ciuda pericolului, toată lumea merge la muncă în fiecare zi, pentru că animalele din grădina zoologică depind în totalitate de noi", se mai spune în mesajul postat.

Grandi, o femelă din specia Bennett arboricol, a fost transferată la Belgorod în 2019 de la grădina zoologică din Sankt Petersburg.

"Ne-a fermecat imediat cu prietenia, blândețea și lipsa sa de temeri. Nu te vom uita niciodată, fetiță dulce. Grandi, când acest coșmar (războiul, n.r.) se va termina, vom planta în pădurea noastră o viță de vie cu cei mai delicioși struguri pentru a te onora", au promis reprezentanții grădinii zoologice din Belgorod.

