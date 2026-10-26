UE pregătește restricții noi la produsele din China după Anul Nou, în completarea celor pentru mașini hibride. Ce mărfuri sunt vizate

UE pregătește noi restricții la importurile din China. Foto: Getty Images

Uniunea Europeană intenționează să utilizeze așa-numitele clauze de salvgardare pentru a reduce importurile de produse chinezești în mai multe sectoare. Sunt vizate produsele chimice, mobila și utilajele, informează luni Agerpres, care citează Bloomberg.

Restricțiile ar putea lua forma unor plafoane la import sau a unor tarife și ar urma să intre în vigoare încă din primul trimestru al anului 2027, au dezvăluit surse Bloomberg sub protecția anonimatului.

Intenția Comisiei Europene este să se inspire din propriul demers recent prin care a restricționat intrările de vehicule hibride chinezești în UE.

S-a întâmplat astfel în baza unui acord convenit cu Beijingul privind limitarea importurilor din China la 350.000 de automobile hibride pe an. Acest nivel a fost considerat suficient de ridicat pentru a descuraja eventuale represalii ale Beijingului.

Deficitul comercial al UE în relația cu China a atins un nivel uriaș

Cea mai recentă inițiativă a Bruxelles-ului face parte dintr-un efort mai amplu de a reduce deficitul comercial uriaș pe relația cu China. Acesta a ajuns anul trecut la 360 de miliarde de euro. Comisia Europeană încearcă, de fapt, să pună la punct un echilibru delicat: să ofere un impuls industriei de pe continent, fără a atrage însă represalii din partea Beijingului și fără a declanșa un război comercial.

"Industriile noastre au cerut măsuri, noi le-am ascultat și vom răspunde, inclusiv prin introducerea unor noi măsuri de salvgardare", a declarat președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, la începutul acestei luni.

Măsurile de salvgardare permit UE să restricționeze importurile într-un anumit sector, în cazul în care s-a înregistrat o creștere bruscă a volumului de produse intrate în blocul comunitar. Potrivit unor informații publicate anterior de Bloomberg, UE a început deja să analizeze datele privind fluxurile comerciale, pentru a identifica sectoarele vizate.

UE are de ales între cote de import sau cote tarifare

Aceste măsuri pot îmbrăca forma unor cote de import, așa cum a fost cazul vehiculelor hibride. O a doua opțiune presupune cote tarifare, adică aplicarea unei taxe suplimentare la importurile ce depășesc un anumit volum.

UE poate alege să introducă aceste măsuri în mod unilateral, fără acordul Beijingului.

Cu toate acestea, sursele citate de Bloomberg au precizat că planurile actuale și sectoarele vizate ar putea suferi modificări în urma discuțiilor cu statele membre și cu China.

China a avertizat UE împotriva "presiunilor"

La începutul acestei luni, Ministerul chinez al Comerțului a avertizat că UE "nu ar trebui să-și facă iluzii că poate obține avantaje exercitând presiuni și nici să subestimeze hotărârea și capacitatea Chinei de a-și proteja propriile interese".

Însă, potrivit surselor Bloomberg, noile măsuri de salvgardare, similare cu cele vizând autovehiculele hibride și cu demersul anterior al blocului comunitar privind oțelul, ar respecta normele Organizației Mondiale a Comerțului și s-ar aplica și altor țări din afara Spațiului Economic European.

În paralel, Comisia Europeană intenționează să prezinte, în săptămânile următoare, propuneri privind implementarea plafonului privind importurile de vehiculele hibride, astfel încât acesta să poată intra în vigoare în luna decembrie.

Restricțiile la importul de mașini hibride ar urma să fie aplicate pe o perioadă de patru ani, iar cota alocată Chinei ar crește cu 6% anual, începând cu al doilea an de aplicare a plafonului. Cote similare ar putea fi stabilite și pentru vehiculele provenite din alte țări, precum Japonia și Coreea de Sud.