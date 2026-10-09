UE reacționează la sancțiunile SUA la adresa Curții Penale Internaționale: "Vom continua colaborarea strânsă cu CPI"

Comisia Europeană a anunțat că UE va continua colaborarea strânsă cu CPI după sancțiunile SUA la adresa instanței internaționale. Foto: Getty Images

Comisia Europeană a reacționat, vineri, după ce Statele Unite au anunțat că sancționează Curtea Penală Internațională, iar această instituție a denunțat decizia SUA drept una care subminează "fundamentele ordinii internaționale".

"Uniunea Europeană a fost un susținător constant al Curții Penale Internaționale (CPI). Este profund regretabil faptul că Statele Unite și-au anunțat intenția de a impune sancțiuni.

UE va colabora strâns cu CPI pentru a se asigura că aceasta continuă să funcționeze eficient. De asemenea, rămânem angajați să colaborăm cu toate cele 125 de state părți la Statutul de la Roma pentru a-i proteja și respecta independența, astfel încât Curtea să își poată continua misiunea vitală.

Întrucât există un interval de șase luni până la aplicarea măsurilor, există posibilitatea unui dialog.

UE este pregătită să adopte toate măsurile necesare pentru a permite Curții să își desfășoare activitatea – atât în ​​ceea ce privește anchetarea și urmărirea penală a crimelor de război și a crimelor împotriva umanității, cât și protejarea intereselor operatorilor din UE în cadrul Pieței Unice", se spune într-un comunicat al Executivului comunitar.

Marco Rubio: Fie CPI pune capăt amenințărilor la adresa americanilor, fie punem noi capăt CPI

În mesajul în care anunța sancțiunile la adresa CPI, secretarul american de stat Marco Rubio a denunțat demersurile CPI de a-i urmări penal pe cetățenii americani, dar și pe "agenții Poliției de frontieră (din SUA) și pe liderii aleși".

Fie CPI renunță la amenințări, fie noi vom pune capăt existenței CPI. Ne așteptăm ca aliații noștri - dintre care mulți fac parte din CPI și se bazează pe militarii americani pentru propria apărare - să tempereze această instanță care acționează abuziv.

În caz contrar, Statele Unite își vor continua campania de destructurare a CPI, bucată cu bucată, până când americanii nu vor mai fi amenințați", a avertizat Rubio într-un mesaj difuzat pe X.