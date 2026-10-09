SUA sancționează Curtea Penală Internațională în ziua în care a luat Nobelul pentru Pace o fostă judecătoare CPI 

Trump sancționează Curtea Penală Internațională. Foto: Getty Images / Profimedia Images

Statele Unite au impus Curții Penale Internaționale, CPI, cu sediul la Haga, sancțiuni în urma cărora "capacitatea acestei instanțe de a acționa împotriva SUA va fi paralizată", a anunțat vineri Marco Rubio, secretarul de stat american.

Acesta a denunțat demersurile CPI de a-i urmări penal pe cetățenii americani, dar și pe "agenții Poliției de frontieră (din SUA) și pe liderii aleși".

Anunțul sancțiunilor americane la adresa CPI vine în ziua în care Comitetul Nobel i-a acordat Premiul Nobel pentru Pace unei foste judecătoare a acestei instanțe, Navanethem "Navi" Pillay, în vârstă de 85 de ani, de origine indiană.

Desemnarea lui Pillay a stârnit nu doar dezamăgire la Washington, unde președintele Trump a repetat neobosit că premiul i s-ar cuveni, pentru că ar fi oprit "opt războaie", ci și furie în Israel, în contextul în care fosta judecătoare a condus o Comisie ce a conchis că statul evreu a comis patru acte de genocid în Gaza.

Marco Rubio: Trump nu va permite niciodată CPI să îi urmărească pe americani

"De decenii, atât republicanii, cât și democrații au respins ideea că Tribunalul Penal Internațional ar avea vreo autoritate de a-i urmări penal pe cetățenii americani, pe militarii sau pe liderii politici ai SUA, întrucât America nu a aderat niciodată la această instanță. Nu avem nevoie de acea curte și nici nu o dorim.

Însă acum, globaliștii aflați peste Ocean nu dau doi bani pe ceea ce credeți dumneavoastră. Ei vor ca această Curte Penală Internațională să-și extindă sfera de acțiune, inclusiv prin urmărirea penală a cetățenilor și militarilor americani care își apără țara. Vor să-i urmărească penal pe agenții Poliției de Frontieră care protejează granițele națiunii noastre și pe liderii noștri aleși care asigură securitatea națională. Vor mai multă putere și o doresc cu prețul suveranității noastre ca națiune.

Today, the Trump Administration is sanctioning the ICC. This action should encourage our Allies within the Court to work for solutions to end this threat to U.S. sovereignty forever. https://t.co/D86dCqLUaZ — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) October 9, 2026

Iar președintele Trump nu va permite niciodată Curții Penale Internaționale să-i urmărească penal pe americani.

Tocmai de aceea, astăzi, Statele Unite impun sancțiuni împotriva Curții Penale Internaționale. Vom interzice tranzacțiile cu această instanță care acționează arbitrar, tăindu-i resursele și paralizându-i capacitatea de a acționa împotriva noastră.

Marco Rubio: Fie CPI pune capăt amenințărilor la adresa americanilor, fie punem noi capăt CPI

Mesajul nostru este clar: Statele Unite și poporul american nu se supun jurisdicției acestei CPI ilegitime. Ambele partide (din SUA, n.r.) sunt de acord în această privință. Însă doar președintele Trump are hotărârea de a lua măsurile necesare pentru a pune capăt acestei amenințări, pentru totdeauna.

Fie CPI renunță la amenințări, fie noi vom pune capăt existenței CPI. Ne așteptăm ca aliații noștri - dintre care mulți fac parte din CPI și se bazează pe militarii americani pentru propria apărare - să tempereze această instanță care acționează abuziv.

În caz contrar, Statele Unite își vor continua campania de destructurare a CPI, bucată cu bucată, până când americanii nu vor mai fi amenințați", a spus Marco Rubio într-un mesaj difuzat pe X.