Un bărbat din Australia și-a dat foc din greșeală în timp ce încerca să incendieze un restaurant. Imaginile au devenit virale

Poliția australiană caută un bărbat care a încercat să incendieze un restaurant, act în timpul căruia şi-a dat foc la pantaloni, fiind nevoit să îi scoată în grabă pentru a se salva, potrivit imaginilor suprinse de camerele de supraveghere şi difuzate de autorități, informează AFP, citată de Agerpres.

În filmare, două persoane îmbrăcate în hanorace şi pantaloni negri pot fi văzute în faţa unui restaurant din Melbourne, în sud-estul Australiei, având asupra lor un bidon cu ceea ce forţele de ordine au descris drept un „lichid inflamabil”.

Ulterior, unul dintre indivizi pare să încerce să aprindă lichidul la nivelul faţadei clădirii, în unghiul mort al camerei, apoi, brusc, incendiatorul ia foc. În grabă, el reuşeşte să îşi scoată pantalonii şi să fugă gol. Complicele său nu pare rănit.

Poliţia statului australian Victoria, care a dat publicităţii aceste imagini joi, a lansat un apel la martori. Tentativa de incendiere a avut loc în dimineaţa zilei de 25 decembrie, a precizat aceasta.

?? In Melbourne, Australia, two attackers trying to set a restaurant on fire accidentally set themselves ablaze. pic.twitter.com/YIiIPY2AL2