Un celebru producător de haine preferă să le dea foc, decât să le vândă la preț redus

Anul trecut, producatorul de imbracaminte Burberry a incendiat marfa in valoare de aproximativ 29 milioane lire sterline (36,5 milioane dolari), pentru a nu fi obligat sa o vanda la pret redus, scrie The Times.

Potrivit publicatiei, in ultimii cinci ani, compania a distrus colectii in valoare totala de 90 miioane lire sterlien, adica in jur de 117,6 milioane dolari. Jurnalistii de la The Times au calculat ca firma a lichidat circa 20.000 de haine, chiar si dintre cele scumpe. Un simplu pardesiu, spre exemplu, costa pete 1880 de dolari.

Actionarii companiei s-au declarat nemultumiti de situatia creata, dar Burberry si-a justifica hotararea afirmand ca, astfel, isi apara renumele, proprietatea intelectuala, evitand, totodata, ca produsele ei de lux sa apara in magazine ieftine.

Analistii considera ca de vina sunt preturile prea mari de pe pietele asiatice. Cel mai accesibil rucsac Burberry ajunge la 1200 de dolari, iar tinand cont de costurile de transport si taxe, pretul va creste considerabil.

Times noteaza, printre altele, ca Burberry nu este un caz singulr. Astfel, compania Richemont, proprietara unor marci de bijuterii precum Cartier sau Montblanc a distrus in doi ani ceasuri scumpe in valoare totala de 520 de milioane de dolari.

Scaderea cererii este explicata, partial, prin inasprirea luptei anticoruptie in China, unde astfel de obiecte de lux erau oferite functionarilor drept mita pentru rezolvarea diferitelor solicitari.