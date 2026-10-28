Un jandarm a fost atacat cu cuțitul la ambasada Israelului din Belgrad de un minor care a strigat "Allahu Akbar". Agresorul a fost ucis

1 minut de citit Publicat la 09:32 28 Oct 2026 Modificat la 09:32 28 Oct 2026

Mașini ale poliției sârbe în fața ambasadei Israelului la Belgrad. Foto: Hepta

Un suspect a fost împușcat mortal în noaptea de marți spre miercuri în fața ambasadei Israelului la Belgrad, după ce a atacat un jandarm care asigura paza misiunii diplomatice, relatează AFP, citată miercuri de Agerpres. Ministrul interimar de Interne, Ivica Dacic, a calificat incidentul drept atac terorist, adaugă sursa citată.

"Un minor, a cărui identitate nu a fost încă stabilită, dar care era, se pare, originar din Sabac, a atacat un membru al jandarmeriei cu două cuțite, strigând 'Allahu Akbar''', a precizat ministrul sârb.

Potrivit acestuia, serviciile de securitate îl monitorizau pe atacator. Conform informațiilor disponibile, minorul era un susținător al Statului Islamic. Profilul lui de Instagram afișează steagul negru și emblema grupului islamist.

Jandarmul l-a ucis pe atacator în legitimă apărare, dar a fost rănit ușor la față cu cuțitul în timpul incidentului, survenit la puțin timp după miezul nopții, a precizat Ministerul sârb de Interne într-un comunicat.

În acest context, ministrul de Interne a anunțat că nivelul de alertă teroristă a fost ridicat la maximum. Măsura presupune un control sporit și prezența forțelor de poliție în locuri de o importanță deosebită din punctul de vedere al securității, inclusiv la obiective de infrastructură și în locuri unde se adună un număr mare de persoane.

Ancheta cu privire la incident este în desfășurare, au precizat autoritățile.