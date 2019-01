Un militar britanic din trupele speciale a atacat de unul singur teroriștii din Nairobi, salvând numeroși ostatici - FOTO și VIDEO

O poveste extraordinară a ieșit la suprafață, după atacul terorist de la Nairobi, acolo unde islamiștii somalezi au ucis cel puțin 21 de persoane.

Un soldat britanic din SAS (Special Air Service - trupe speciale ale British Army) a fost prins în mijlocul evenimentelor și a reacționat imediat, coordonând operațiuni de salvare a ostaticilor și înfruntând în prima linie teroriștii.

Potrivit surselor presei britanice, militarul era la cumpărături, misiunea sa în Kenya fiind de a antrena trupele speciale locale.

În momentul în care atacul a început, bărbatul a mers imediat la mașină, de unde și-a luat echipamentul și a intervenit. În imaginile surprinse în acele momente se poate vedea clar cum bărbatul are echipamentul de luptă peste hainele de stradă, iar fața îi este acoperită de o cagulă. Înarmat cu o pușcă de asalt L119A1, o variantă a C8 Carbine, și cu un pistol Glock, militarul a fost fotografiat cum intra în hotelul atacat și cum a salvat mai mulți ostatici.

Wow..So we have #SAS operators in our midst. #KenyaAttack #Mercenary pic.twitter.com/yqvCzSZI4c