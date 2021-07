Un nou gest marca Mike Tyson, acum și la Jocurile Olimpice. Un boxer a vrut să-l muște de ureche pe adversarul său

Gestul a amintit de lupta dintre Mike Tyson și Evander Holyfield, unde americanul și-a mușcat adversarul de ureche.

Arbitrul de la Jocurile Olimpice nu a văzut incidentul, însă nici Youness Baalla nu a reușit să își ducă intenția până la capăt.

Morocco’s Youness Baalla tried to bite the ear of New Zealand’s David Nyika!!! #Boxing #Tokyo2020 pic.twitter.com/N6LJIqjb6S