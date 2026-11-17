Un nou val de pene majore afectează Apple și Gmail. Utilizatorii nu își pot accesa conturile

1 minut de citit Publicat la 21:43 17 Noi 2026 Modificat la 21:43 17 Noi 2026

Sursa colaj foto: Getty Images

Utilizatorii Apple s-au confruntat marți cu probleme extinse ale serviciilor companiei, fiind raportate întreruperi care au afectat Apple Pay, Apple Music, descărcările din App Store și autentificarea în iCloud, precum și alte servicii, relatează NBC Philadelphia şi The Independent. Gmail pare să fi fost, de asemenea, afectat de o întrerupere a serviciului, mii de utilizatori raportând probleme la accesarea e-mailurilor. Întreruperile serviciilor Apple și Google au fost semnalate la scurt timp după ce CNN a relatat rețeaua de comunicații ultrasecretă a securității naționale a SUA a încetat să funcționeze.

Conform platformei de monitorizare a întreruperilor Downdetector, numărul sesizărilor privind disfuncționalitățile Apple Support, Apple Pay și iCloud a început să crească brusc în jurul orei 11:40 (ora coastei de est a SUA).

Apple Music, App Store și alte servicii iCloud au fost afectate de problemele tehnice, iar unii utilizatori au raportat, de asemenea, dificultăți în utilizarea Apple Pay, au scris jurnaliştii publicaţiei The Independent.

Problemele iCloud au împiedicat utilizatorii să se autentifice în conturi, inclusiv pe dispozitivele noi, ceea ce a însemnat că acestea nu au putut fi activate după achiziție, așa cum se întâmplă în mod normal. În plus, utilizatorii nu au putut opta pentru serviciul AppleCare, destinat protejării acestor dispozitive.

Nu toate serviciile afectate păreau să fie indisponibile în întreaga lume. Pe de altă parte, unele funcții ale serviciilor afectate au continuat să funcționeze normal. De exemplu, problema Apple Pay părea să însemne doar că utilizatorii nu puteau efectua plăți online, în timp ce dispozitivele lor au continuat să funcționeze pentru plățile efectuate în magazinele fizice.

Apple a anunțat, pe pagina oficială privind starea serviciilor sale, că serviciile afectate "ar putea funcționa lent sau ar putea fi indisponibile". Compania nu a precizat cauza întreruperilor și nici când urmau să fie remediate.

Problemele care au afectat serviciile Apple au apărut la scurt timp după ce CNN a publicat informații exclusive potrivit cărora o rețea clasificată, utilizată de Agenția Națională de Securitate a SUA (NSA), ar fi încetat să funcționeze.