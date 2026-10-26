Un ucrainean a intrat ilegal în Republica Moldova zburând din Cernăuți cu o parapantă motorizată. El a cerut azil politic

Sursă foto: Capturi imagini Twitter/Nexta

Poliția de Frontieră din Republica Moldova a reținut, luni, un cetățean ucrainean care a folosit o parapantă motorizată pentru a intra ilegal în țară cu dorința de a solicita azil politic, transmite Nexta.

Potrivit autorităților moldovene, bărbatul a decolat din zona Cernăuți și s-a îndreptat spre localitatea Larga din Republica Moldova. Polițiștii de frontieră ucraineni și-au alertat omologii moldoveni cu privire la încălcarea frontierei.

Bărbatul a fost găsit la aproximativ doi kilometri de graniță. După ce a fost reținut, acesta a solicitat azil în Republica Moldova.

Ukrainian man flies into Moldova on a powered paraglider and requests asylum Moldovan border police detained a Ukrainian citizen who illegally crossed the border. According to the agency, he took off from the Chernivtsi area and headed towards the Moldovan village of Larga. Ukrainian border guards alerted their Moldovan counterparts about the border violation. The man was found approximately two kilometres from the border. After being detained, he requested asylum in Moldova. — NEXTA (@nexta_tv) October 26, 2026

Incidente frecvente la frontieră

Nu e vorba de primul astfel de incident la granița moldo-ucraineană. Săptămâna trecută, un alt ucrainean a încercat să fugă în R. Moldova pentru a obține azil politic. Doi grăniceri l-au urmărit până dincolo de frontieră, intrând ei înșiși ilegal pe teritoriul moldovean.

Pe 15 octombrie, doi grăniceri ucraineni au intrat în R. Moldova cu o ambarcațiune cu motor în apropierea satului Holoșnița, raionul Soroca, în timpul unei acțiuni de reținere a unui cetățean ucrainean. În imaginile video, publicate pe rețelele sociale, localnicii se ceartă cu cei doi grăniceri și îi acuză că l-a lovit pe bărbat cu o bâtă în cap și au încercat să îl înece.

„Nu l-am înecat”, a reacționat unul dintre grăniceri. O patrulă a poliției de frontieră moldovene i-a preluat pe cei doi grăniceri ucraineni. Între timp, cetățeanul ucrainean, pe care cei doi grăniceri ar fi intenționat să-l rețină, a fost internat în secția de traumatologie a Spitalului Raional Soroca. Bărbatul, în vârstă de 49 de ani, originar din Kiev, a fost diagnosticat cu comoție cerebrală.

Ulterior, pe 17 octombrie, doi grăniceri ucraineni au fost reținuți în R. Moldova, în urma unui nou incident pe Nistru. Aceștia au fost reținuți în apropierea satului Vasilcău, raionul Soroca. Autoritățile moldovene au spus că cei doi desfășurau o acțiune de reținere a unui cetățean ucrainean pe râul Nistru.