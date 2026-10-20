Scandal diplomatic Kiev-Chișinău după ce doi grăniceri ucraineni au trecut ilegal granița urmărind un fugar

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Republica Moldova a informat Ucraina printr-o notă diplomatică de intrarea ilegală a doi grăniceri ucraineni pe teritoriul său, situație care a provocat un scandal din cauza unei „exprimări greșite” a unui oficial parlamentar moldovean de rang înalt, care a spus că guvernul de la Chișinău a trimis o „notă de protest” la Kiev.

Incidentul s-a produs când grănicerii ucraineni, urmărind un cetățean ucrainean care voia să iasă din țară, au intrat ilegal pe teritoriu moldovean.

Bărbatul urmărit a intrat în R. Moldova și ar vrea să ceară azil politic acolo.

Lilian Carp, deputat PAS și șeful comisiei parlamentare moldovene pentru securitate națională, apărare și ordine publică, a declarat inițial că a R. Moldova transmite o „notă de protest” la Kiev din cauza acestui incident.

Ulterior, el s-a corectat și a spus că e vorba doar de o „notă informativă” și că informațiile au fost deja transmise ambasadei Ucrainei.

„Noi vedem o încercare a grănicerilor ucraineni care, din păcate, şi-au permis să depăşească liniile de delimitare a frontierei, ceea ce este o încălcare gravă. În raport cu această trecere ilegală sunt practic şi notele de protest faţă de ambasada ucraineană şi alte autorităţi ucrainene. (…) Nimic nu justifică comportamentul unor grăniceri, indiferent că a fost o traversare ilegală. Nu se încadrează în nicio etică sau în nicio normalitate ceea ce au făcut grănicerii ucraineni”, a declarat Carp.

Oficialul moldovean a fost întrebat și dacă este posibil ca fugarul ucrainean să primească azil politic în R. Moldova. El a spus că acesta îl poate solicita şi, „cel mai probabil îl va primi”.

„Moldova a oferit şi altor persoane azil pe teritoriul nostru. După toate cerinţele care sunt, cel mai probabil va primi azilul. Legislaţia internaţională spune că persoanele care fug de război au dreptul să ceară azil şi pentru securitatea lor”, a mai declarat parlamentarul de la Chișinău.

Legat de discuția despre nota informativă și de protest, Carp a declarat, citat de newsmaker.md:

„Eu am spus în emisiune. Din păcate la Radio Moldova nu au înțeles că eu am spus că îmi cer scuze: e notă informativă, nu de protest. Ei au corectat după asta. Eu i-am sunat și au corectat. Deci, eu am vorbit de notă informativă. (…) Din ceea ce eu cunosc, a fost făcută notă informativă către autoritățile ucrainene, inclusiv și la ambasadă a fost adusă la cunoștință. A fost o eroare în exprimare la început, apoi eu am corectat-o, dar, din păcate, ei au dat doar partea asta de la început, fără să facă referire la faptul că eu am corectat chiar în timpul emisiunii”, a declarat Carp pentru NewsMaker.

Incidentul de la frontiera moldo-ucraineană

Pe 15 octombrie, doi grăniceri ucraineni au intrat în R. Moldova cu o ambarcațiune cu motor în apropierea satului Holoșnița, raionul Soroca, în timpul unei acțiuni de reținere a unui cetățean ucrainean. În imaginile video, publicate pe rețelele sociale, localnicii se ceartă cu cei doi grăniceri și îi acuză că l-a lovit pe bărbat cu o bâtă în cap și au încercat să îl înece.

„Nu l-am înecat”, a reacționat unul dintre grăniceri. O patrulă a poliției de frontieră moldovene i-a preluat pe cei doi grăniceri ucraineni. Între timp, cetățeanul ucrainean, pe care cei doi grăniceri ar fi intenționat să-l rețină, a fost internat în secția de traumatologie a Spitalului Raional Soroca. Bărbatul, în vârstă de 49 de ani, originar din Kiev, a fost diagnosticat cu comoție cerebrală.

Ulterior, pe 17 octombrie, doi grăniceri ucraineni au fost reținuți în R. Moldova, în urma unui nou incident pe Nistru. Aceștia au fost reținuți în apropierea satului Vasilcău, raionul Soroca. Autoritățile moldovene au spus că cei doi desfășurau o acțiune de reținere a unui cetățean ucrainean pe râul Nistru.