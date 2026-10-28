Ungaria a dat în circulație 28 km de drum expres spre Satu Mare. România nici nu a început lucrările la cei 11 km până la graniță

Inaugurarea primului sector al M49 a fost anunțată de ministrul ungar al Transporturilor și Investițiilor, Vitézy Dávid. FOTO: Vitézy Dávid/Facebook

Ungaria a inaugurat primul tronson de 28,2 kilometri al drumului expres M49, care va conecta autostrada M3 cu frontiera română și va facilita legătura rutieră cu municipiul Satu Mare. Tronsonul a fost construit între autostrada M3, în apropiere de Mátészalka, și localitatea Ököritófülpös, iar recepția tehnică s-a încheiat în septembrie. Pe partea românească, lucrările la cei aproximativ 11 kilometri ai drumului expres Satu Mare-Oar nu au început, deși constructorul a fost desemnat, potrivit presasm.ro.

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Inaugurarea primului sector al M49 a fost anunțată de ministrul ungar al Transporturilor și Investițiilor, Vitézy Dávid.

Noul tronson are două benzi pe fiecare sens de circulație și include patru noduri rutiere denivelate, cinci intersecții amenajate cu sensuri giratorii și 22 de structuri inginerești. Proiectul cuprinde și o variantă ocolitoare de aproximativ 3,3 kilometri în zona localității Győrtelek.

Ungaria vrea să ajungă la granița cu România până în 2029

Deschiderea circulației pe cei 28,2 kilometri nu înseamnă finalizarea întregului proiect. Autoritățile ungare urmăresc continuarea drumului expres până la frontiera cu România, pentru a asigura o conexiune directă între Satu Mare și rețeaua de drumuri rapide din Ungaria.

Guvernul ungar a decis continuarea lucrărilor la următoarea etapă a M49, pentru care trebuie asigurată o finanțare de aproximativ 190 de miliarde de forinți. Termenul anunțat pentru finalizarea legăturii până la frontiera română este 30 iunie 2029.

România nu a început lucrările la drumul expres Satu Mare-Oar

În România, proiectul drumului expres dintre Satu Mare și Oar, cunoscut și sub denumirea de „Someș Expres”, nu a ajuns încă în etapa de execuție, deși documentația tehnică a fost realizată și constructorul a fost desemnat.

Investiția vizează construirea a aproximativ 11 kilometri de drum expres, care să lege centura municipiului Satu Mare de frontiera cu Ungaria, în zona localității Oar. Șoseaua ar urma să aibă două benzi pe fiecare sens de circulație, două noduri rutiere, două parcări și un centru de întreținere și control.

Proiectul a fost afectat de întârzieri administrative și de blocaje în procedura de achiziție publică. În 2024, licitația a fost suspendată timp de mai multe luni, după ce constructorii au solicitat numeroase clarificări.

Valoarea estimată inițial a contractului de execuție era cuprinsă între 738 și 832 de milioane de lei, iar termenul prevăzut pentru realizarea lucrărilor era de 24 de luni. Ulterior, Primăria Satu Mare a prezentat investiția la o valoare de peste un miliard de lei.

Ce ar însemna conectarea la autostrada M3

Finalizarea drumurilor expres de pe ambele părți ale frontierei ar permite municipiului Satu Mare să fie conectat rapid la autostrada M3 din Ungaria și, prin aceasta, la Budapesta și la rețeaua europeană de autostrăzi.

Pentru transportatori, o asemenea legătură ar putea reduce timpii de deplasare și costurile logistice, facilitând totodată accesul către piețele europene. Infrastructura ar putea crește și atractivitatea județului pentru investitorii care caută amplasamente industriale conectate la principalele rute de transport.

Drumul ar fi important și pentru traficul de tranzit dintre nord-vestul României și Ungaria, permițând evitarea unor localități traversate în prezent de drumurile naționale.