Se construiește un nou drum expres care va lega România de Ungaria

Publicat la 11:56 21 Oct 2025 Modificat la 11:56 21 Oct 2025

Un nou drum expres va lega România de Ungaria. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Hepta

Contractul pentru construcția Drumului Expres Oar -Satu Mara fost semnat cu compania Construcții Erbaşu, a anunțat, marți, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol.

Acest drum va asigura inclusiv legătura cu frontiera dintre România şi Ungaria.

"Am semnat astăzi contractul pentru construcția Drumului Expres Oar - Satu Mare care va asigura inclusiv legătura cu frontiera dintre România şi Ungaria. Antreprenorul, Construcții Erbaşu, are la dispoziție 720,48 milioane le, fără TVA, şi 24 de luni pentru finalizarea acestui nou drum de mare viteză, în lungime de 10,83 kilometri", a scris Cristian Pistol pe pagina sa de Facebook.

Contractul pentru execuția lucrărilor este finanțat prin Programul Transport (PT) 2021-2027.

Drumul Expres Oar - Satu Mare denumit "Someș Expres" va avea două benzi pe sens, iar pe traseu vor fi realizate două noduri rutiere, două parcări și un Centru de Întreținere şi Control.

Noua cale rutieră va porni din șoseaua de centură a municipiului Satu Mare şi, în zona localității de frontieră Oar, se va racorda la drumul expres M49 de pe teritoriul Ungariei.