Ungaria anchetează o fraudă uriașă cu ventilatoare și măști medicale. Au fost cumpărate de guvernul lui Viktor Orban în pandemie

1 minut de citit Publicat la 13:47 28 Oct 2026 Modificat la 13:47 28 Oct 2026

Autorităține ungare anchetează posibile fraude de peste 800 de milioane de euro cu echipamente medicale în timpul pandemiei, când la putere era Viktor Orban. Foto: Getty Images

Autoritățile din Ungaria au efectuat percheziții și au ordonat arestări în cadrul unei anchete privind achiziția de ventilatoare și măști medicale în perioada pandemiei de COVID-19, când la putere era fostul premier Viktor Orban, relatează miercuri Agerpres, care citează Reuters.

Acțiunile, anunțate marți seara de Administrația Națională Fiscală și Vamală de la Budapesta, vin în urma unei sesizări depuse la parchet pe 25 august de către Ministerul ungar de Externe. Instituția a semnalat o posibilă fraudă în achiziționarea, în anul 2020, a aproape 17.000 de ventilatoare în valoare totală de 300 de miliarde de forinți (echivalentul a 818 de milioane de euro), din dispoziția guvernării populiste anterioare.

Achiziția si-ar fi făcut la prețuri umflate, iar dispozitivele comandate au fost în exces, neputând fi folosite în mod realist. Drept urmare, majoritatea ventilatoarelor se află în prezent tot în depozite.

Un suspect în frauda cu ventilatoare, arestat în Austria

Marți, autoritatea fiscală ungară a desfășurat percheziții în zorii zilei în mai multe locuri și a audiat 11 suspecți. În urma audierilor au fost reținute două persoane, iar o a treia a fost arestată în Austria, în baza unui mandat european.

De asemenea, a fost emis un mandat internațional de arestare pe numele unui presupus lider al schemei, despre care se crede că locuiește în Indonezia.

Membrii grupării mai sunt acuzați că au utilizat o rețea de firme-paravan, fără activități comerciale reale, și că au emis facturi fictive pentru a-și reduce obligațiile de plată a TVA.

Autoritatea fiscală a precizat că investighează fraudarea bugetului de stat și infracțiuni de spălare de bani. În paralel, Biroul Național de Investigații desfășoară propria anchetă privind gestionarea defectuoasă, supraevaluarea prețurilor și utilitatea reală a echipamentelor.