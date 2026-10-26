WSJ: Trump vrea să-l propună pe Viktor Orban la șefia ONU. Rusia și China susțin ideea

Președintele SUA, Donald Trump, alături de fostul premier maghiar, Viktor Orban. Foto: Getty Images

Oficialii administrației Trump iau în calcul nominalizarea fostului premier maghiar Viktor Orban pentru funcția de secretar general al ONU. Candidatura lui Orban ar urma să fie susținută de SUA, Rusia și China, se arată într-un articol publicat luni de Wall Street Journal (WSJ) și preluat de Euronews.

Viktor Orban a pierdut puterea după, după 16 ani de guvernare, la alegerile parlamentare din Ungaria din aprilie, în fața liderului Tisza și actualului premier Péter Magyar.

Politicile de extremă dreapta ale lui Orban, caracterizate de euroscepticism și o politică antimigrație, împreună cu regresul statului de drept în Ungaria, au tensionat relațiile Budapestei cu țările occidentale, inclusiv cu Uniunea Europeană și NATO. Cu toate acestea, Orban și-a menținut legături apropiate cu Donald Trump, Vladimir Putin și președintele chinez Xi Jinping.

Între timp, guvernul de la Budapesta, condus de Péter Magyar, a inițiat o amplă acțiune, intitulată „Operațiunea Focul Purificator”, prin care urmărește urmărirea penală a lui Viktor Orban și foștilor săi colaboratori, pentru fapte de corupție.

Potrivit WSJ, un oficial al Departamentului de Stat american a admis că ideea pare „nebunească” la început, dar a spus că și Rusia și China o susțin. Astfel, scopul este ca Orban să fie candidatul comun al celor trei țări.

„Dacă Statele Unite, Rusia și China își doresc același lucru în Consiliul de Securitate al ONU, de obicei îl obțin”, au declarat oficiali din Statele Unite și dintr-o altă țară, nenominalizată, pentru WSJ.

Al doilea mandat de cinci ani al actualului secretar general, António Guterres, se încheie pe 31 decembrie.

Casa Albă, Moscova și Beijingul nu au confirmat informația. Purtătorul de cuvânt al lui Orban a respins informațiile din presă despre candidatura lui Orbán pentru postul de subsecretar general drept „știri false”.

Un post la șefia ONU ar putea fi extrem de important pentru Viktor Orban, din cauza imunității diplomatice asociate rolului.

Conform WSJ, Orbán ar candida doar dacă victoria sa ar fi garantată, un scenariu care în prezent pare puțin probabil. Un candidat trebuie să obțină sprijinul a cel puțin nouă dintre cei 15 membri ai Consiliului de Securitate, în timp ce oricare dintre cei cinci membri permanenți are drept de veto. Pe lângă SUA, Rusia și China, Franța și Regatul Unit sunt, de asemenea, membri permanenți.