București-Ilfov, în topul regiunilor UE cu cea mai mare creștere a PIB-ului. Alte 2 regiuni din România au înregistrat un declin uriaș

2 minute de citit Publicat la 22:47 23 Oct 2026 Modificat la 22:47 23 Oct 2026

Regiunea capitalei României, București-Ilfov a avut o creștere de 33,0% în ultimii 5 ani. FOTO: Profimedia Images

Economia regiunii București-Ilfov a crescut cu 33% în termeni reali între 2019 și 2024, a doua cea mai mare creștere din Uniunea Europeană în afara Irlandei, potrivit datelor Eurostat.

În același timp, două regiuni din România au înregistrat unele dintre cele mai puternice contracții economice din UE: Sud-Muntenia, cu o scădere de 13,5% a PIB-ului, și Sud-Vest Oltenia, cu 11,3%. Datele evidențiază diferențele economice puternice dintre regiunile României, în condițiile în care PIB-ul real al UE a crescut, în ansamblu, cu 5,6% în aceeași perioadă.

În total, 197 de regiuni au înregistrat creșteri, nivelul activității economice fiind mai ridicat în 2024 decât în 2019. În schimb, PIB-ul a scăzut în 46 de regiuni și a rămas neschimbat într-o singură regiune, cea spaniolă Ciudad de Ceuta.

Regiunile UE cu cea mai puternică creștere

Cea mai puternică creștere a PIB-ului a fost înregistrată în regiunea irlandeză a capitalei, Eastern and Midland, care a avut și cel mai ridicat PIB pe locuitor în 2024, PIB-ul acesteia crescând cu 38,0% între 2019 și 2024. Celelalte două regiuni ale Irlandei au înregistrat, de asemenea, creșteri foarte mari: Northern and Western, cu 36,4% (a doua cea mai mare creștere din UE), și Southern, cu 26,0% (a șasea cea mai mare creștere).

În afara Irlandei, cele mai mari rate de creștere au fost înregistrate în:

- regiunea capitalei României, București-Ilfov (cu o creștere de 33,0%);

- Malta (cu o creștere de 32,9%);

- regiunea ultraperiferică franceză Mayotte (cu o creștere de 32,1%).

Aproape toate regiunile-capitală ale UE au înregistrat o expansiune a activității economice în perioada analizată, singura excepție fiind Helsinki-Uusimaa, din Finlanda, unde PIB-ul a scăzut cu 1,9% în termeni reali.

Fondul Monetar Internațional (FMI) a revizuit, în scădere, estimările privind evoluția economiei românești în acest an, până la o contracție de 0,5%, de la un avans de 0,7% cât prognoza în luna aprilie și o creștere de 1,4% în luna octombrie a anului trecut.

Evoluția PIB-ului României în cei aproape 20 de ani care au trecut de la aderarea țării noastre la Uniunea Europeană este impresionantă. Dacă în 2005 PIB-ul României reprezenta, ca pondere, 0,8% din PIB-ul blocului, doar zece ani mai târziu, în 2015, el ajungea la 1,3%. Până în 2025, el a ajuns la 2%, o creștere de mai mult de două ori în 20 de ani.

Regiunile cu cea mai puternică scădere

Regiunea bulgară Yugoiztochen a înregistrat cea mai mare contracție a activității economice între 2019 și 2024, PIB-ul scăzând cu 20,5%.

În alte patru regiuni, contracțiile au fost de două cifre:

- Dytiki Makedonia (Grecia), cu -18,0%;

- Groningen (Țările de Jos), cu -14,0%;

- Sud-Muntenia și Sud-Vest Oltenia (ambele din România), cu -13,5%, respectiv -11,3%.