Statele UE care generează cea mai mare cotă din PIB-ul blocului. Ponderea României a crescut de mai mult de două ori de la aderare

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Evoluția PIB-ului României în cei aproape 20 de ani care au trecut de la aderarea țării noastre la Uniunea Europeană este impresionantă. Dacă în 2005 PIB-ul României reprezenta, ca pondere, 0,8% din PIB-ul blocului, doar zece ani mai târziu, în 2015, el ajungea la 1,3%. Până în 2025, el a ajuns la 2%, o creștere de mai mult de două ori în 20 de ani. România a aderat la Uniunea Europeană în 2007. Euronews face un inventar al ponderilor economiilor naționale în PIB-ul UE și evoluția acestora în ultimii 20 de ani.

Economia UE depinde în mare măsură de câteva țări, în special de cele mai mari patru economii ale sale. În 2025, Germania, Franța, Italia și Spania au generat împreună 61% din PIB-ul Uniunii. Ponderea lor s-a redus, însă, în ultimele decenii. Cele patru țări reprezentau 67,9% din PIB-ul UE în 2005, 65,3% în 2015 și 61% în 2025, potrivit Eurostat.

Care sunt, așadar, țările cu cele mai mari și cele mai mici ponderi în economia UE și cum s-au schimbat acestea în timp?

Aproape un sfert din PIB-ul UE vine din Germania

Germania este de departe cea mai mare economie a Uniunii Europene. În 2025, aceasta a generat 24,1% din PIB-ul UE. Economia Uniunii a avut un PIB total de 18.800 de miliarde de euro, dintre care aproximativ 4.500 de miliarde au revenit Germaniei.

Franța este a doua cea mai mare economie, cu o pondere de 15,9%, urmată de Italia, cu 12%. Spania, a patra economie a UE, reprezintă 9% din total. Împreună, Germania, Franța, Italia și Spania generează 61% din PIB-ul Uniunii. Țările de Jos (Olanda) completează clasamentul top 5, cu o pondere de 6,2%. Toate celelalte țări membre reprezintă individual mai puțin de 5% din economia UE.

Polonia se apropie foarte mult de acest prag, cu 4,9%, în timp ce Belgia, a șaptea economie a Uniunii, are o pondere de 3,4%.

Suedia și Irlanda reprezintă fiecare 3,2% din PIB-ul UE. Austria are o pondere de 2,7%, Danemarca de 2,2%, iar România de 2%.

Sursă: Eurostat via Euronews

În 15 state membre, ponderea în PIB-ul Uniunii este mai mică de 2%. Împreună, acestea generează doar 11,2% din economia UE. Cehia, cu 1,8%, Portugalia, cu 1,6%, Finlanda, cu 1,5%, Grecia, cu 1,3%, și Ungaria, cu 1,2%, rămân peste pragul de 1%.

Cele mai mici ponderi sunt înregistrate de Malta, cu 0,1%, Cipru, Letonia și Estonia, fiecare cu câte 0,2%.

Evoluția în ultimii 20 de ani: Italia și Franța au pierdut cel mai mult teren, Polonia câștigă cel mai mult. România a crescut și ea semnificativ

Compararea ponderilor în PIB-ul UE între 2005 și 2025 arată schimbări importante, atât în sens pozitiv, cât și negativ.

Italia și Franța au pierdut cel mai mult teren în această perioadă. Italia reprezenta 15,6% din PIB-ul UE în 2005, dar ponderea sa a scăzut la 12% în 2025, o reducere de 3,6 puncte procentuale. Franța a coborât de la 18,4% la 15,9%, pierzând 2,5 puncte procentuale.

Spania și Grecia au pierdut fiecare câte 0,7 puncte procentuale. În cazul Greciei, însă, schimbarea a fost mai importantă raportat la dimensiunea economiei sale, ponderea coborând de la 2% la 1,3%.

Germania a înregistrat doar o scădere foarte mică în ultimii 20 de ani, de 0,1 puncte procentuale.

Sursă: Eurostat via Euronews

Polonia a înregistrat cea mai mare creștere a ponderii în PIB-ul total al UE. Aceasta a urcat de la 2,6% în 2005 la 4,9% în 2025, un avans de 2,3 puncte procentuale. Raportat la dimensiunea economiei poloneze, schimbarea este una considerabilă.

Irlanda și România au înregistrat, la rândul lor, creșteri de peste un punct procentual, de 1,4 și, respectiv, 1,2 puncte procentuale.

Deși ponderile lor în economia UE rămân reduse, Cehia a urcat de la 1,2% la 1,8%, iar Bulgaria de la 0,3% la 0,6%.

Evoluția în ultimii 10 ani: ponderea Germaniei scade cu un punct procentual

Schimbări importante au avut loc și în ultimul deceniu, între 2015 și 2025.

Ponderea Franței a scăzut cu două puncte procentuale, iar cea a Italiei cu 1,5 puncte. Germania a pierdut, la rândul ei, un punct procentual, coborând de la 25,1% la 24,1% din PIB-ul UE.

Polonia a înregistrat din nou cea mai mare creștere, de 1,4 puncte procentuale în zece ani. Evoluția arată că economia poloneză a crescut treptat și a ajuns să reprezinte o parte tot mai mare din economia Uniunii.

Schimbările PIB-ului total nu țin cont de dimensiunea populației. PIB-ul arată în principal dimensiunea generală a economiei unei țări.

De asemenea, evoluția ponderii unei țări în PIB-ul UE nu arată cum s-a schimbat PIB-ul pe cap de locuitor, fiind vorba despre indicatori diferiți.

PIB-ul pe cap de locuitor exprimat în standardul puterii de cumpărare (SPC) este folosit frecvent pentru comparații între țări, deoarece costul vieții diferă considerabil în interiorul Uniunii Europene.

Și salariile medii brute anuale diferă semnificativ de la o țară europeană la alta.