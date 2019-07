Franța nu poate retrage candidatura lui Jean-Francois Bohnert la conducerea Parchetului European. Anunțul făcut de Sabina Iosub

foto: Agerpres

Procurorul șef-european a fost ales printr-o co-decizie a Parlamentului European și al Consiliului European. Cele două instituții trebuie să cadă de acord pentru un singur nume.

”Candidaturile sunt independente și nu reprezintă țările respective. Candidatul Franței chiar a făcut declarații pentru o publicație în care spunea clar că nu se retrage. Se mai poate întâmpla varianta în care Franța îi retrage susținerea lui Bohnert și astfel să îl facă oarecum de râs”, a spus trimisul special al Antenei 3 la Bruxelles, Sabina Iosub.

Același lucru a declarat și fostul premier Dacian Cioloș.



"Nu avea cum şi nu are cum să retragă un stat membru un candidat pentru funcţia de procuror-şef la nivel european, pur şi simplu pentru că nu sunt candidaţi ai statelor membre. Laura Codruţa Kovesi nu a fost candidatul Guvernul României. A candidat pe cont propriu. Domnul Bohnert din Franţa a candidat pe cont propriu. Candidatul german (cel de-al treilea care a fost pe lista scurtă) a candidat în nume propriu", a spus Cioloş într-o emisiune la Digi24.



Acesta a explicat că Franţa a anunţat că o va susţine pe Kovesi, care a ieşit pe primul loc la procesul de selecţie, după ce candidatul francez a fost votat în Consiliul Uniunii Europene, însă nu a retras candidatura acestuia.



"Au fost mai mulţi candidaţi care au trecut printr-un proces de selecţie pe criterii profesionale şi de competenţă. A fost un comitet de selecţie stabilit de Comisia Europeană care a făcut o listă scurtă şi după ce s-a făcut această listă scurtă au intrat în joc cele două instituţii europene care iau decizia finală: Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene. Şi în PE a decis s-o susţină pe cea care a ieşit pe locul I pe listă, pe Laura Codruţa Kovesi. În Consiliul Uniunii Europene, în mare parte şi pentru că Guvernul României care a asigurat preşedinţia Consiliului Uniunii Europene nu a vrut să o susţină pe compatrioata noastră, a ieşit domnul Bohnert. Ceea ce Franţa a anunţat este că începând de acum va susţine candidatura Laurei Codruţa Kovesi. Nu are cum să retragă un candidat pe care nu l-a numit", a mai spus Dacian Cioloş.



Administraţia Prezidenţială a informat vineri că preşedintele Klaus Iohannis a avut o convorbire telefonică cu omologul său francez, Emmanuel Macron, prilej cu care acesta i-a transmis că Franţa va susţine candidatura Laurei Codruţa Kovesi la conducerea Parchetului European şi va retrage candidatura lui Jean-Francois Bohnert.



"Cei doi omologi au abordat o serie de teme europene, cu accent pe candidatul pentru funcţia de procuror-şef european. În virtutea bunei colaborări şi a bunei înţelegeri între cei doi şefi de stat, preşedintele Emmanuel Macron i-a transmis preşedintelui Klaus Iohannis că va retrage candidatura domnului Jean-Francois Bohnert şi că o va susţine pe doamna Laura Codruţa Kovesi la conducerea Parchetului European", se arată în comunicatul Administraţiei Prezidenţiale.