Viorica Dăncilă primește felicitări de la președintele Comisiei Europene

Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a postat pe contul personal de Twitter un mesaj de felicitare pentru Viorica Dăncilă.

Congratulations Viorica Dăncilă, I wish you every success. The #EU would not be complete without Romania, nor would #Romania be complete without the anchor of EU values pic.twitter.com/JvzLUUVPQH