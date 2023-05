"Mă bucur să fiu din nou aici!" | Ursula von der Leyen a ajuns la Kiev, în dimineața în care rușii au bombardat capitala ucraineană

Ursula von der Leyen a postat pe Twitter, marți dimineață, imagini care o înfățișează în gara de la Kiev, în contextul în care rușii au lansat un nou val de rachete de croazieră asupra mai multor regiuni din Ucraina, vizând în special capitala.

"Mă bucur să mă reîntorc la Kiev, unde valorile care ne sunt dragi sunt apărate în fiecare zi. Deci, este un loc potrivit pentru a sărbători Ziua Europei. Salut decizia președintelui Zelenski de a sărbători pe 9 mai Ziua Europei în Ucraina", a scris ea pe Twitter.

Vizita de marți este cea de-a cincea efectuată de președintele Comisiei Europene în Ucraina, de la invazia rusească.

Good to be back in Kyiv.



Where the values we hold dear are defended everyday.



So it is such a fitting place to celebrate the day of Europe.



I welcome President @ZelenskyyUa's decision to make 9 May Europe Day also here in Ukraine. pic.twitter.com/MEGOEfgyIq