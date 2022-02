Ursula von der Leyen anunță noi sancțiuni pentru Rusia: "Vom cere socoteală Kremlinului"

”Vom slăbi baza economică a Rusiei și capacitatea ei de a se moderniza. În plus vom îngheța bunurile rusești în Uniunea Europeană și vom opri accesul băncilor rusești la piețele financiare europene.

Așa cum s-a întâmplat cu primul pachet de sancțiuni, suntem cu toții pe aceeași linie, toți aliații, Statele Unite, Marea Britanie, Canada, dar și Japonia și Australia.

Sancțiunile au scopul de a avea un efect puternic asupra intereselor Kremlin-ului și a abilităților de a finanța războiul. Și știm că milioane de ruși nu vor război. Președintele Putin încearcă să întoarcă ceasul în perioada imperiului rus. Dar pentru asta riscă viitorului poporului rus.

Cer Rusiei să înceteze imediat violența și să își retragă trupele din teritoriul ucrainean. Nu îl vom lăsa pe președintele Putin să distrugă structura de arhitectură europeană care a aduc pace și stabilitate de decenii întregi.

Nu vom permite președintelui Putin să înlocuiască statul de drept prin violență. Nu trebuie să subestimeze hotărârea și determinarea democrațiilor noastre!

UE este alături și Ucraina și de poporul ucrainean și vom continua să îi susținem și în cele din urmă pacea va câștiga!”, a declarat Ursula von der Leyen

În această dimineață, Ursula von der Leyen a postat un mesaj pe o rețea socială în care condamna ferm atacul președintelui Vladimir Putin asupra Ucrainei.

"Condamnăm ferm atacul nejustificat al Rusiei asupra Ucrainei. În aceste ore negre, gândurile noastre se îndreaptă către Ucraina şi către femeile, bărbaţii şi copiii nevinovaţi care se confruntă cu acest atac neprovocat şi se tem pentru viaţa lor", scria ea pe Twitter.

"Vom cere socoteală Kremlinului", a adăugat ea.

