A fost găsit mort Valentin Broeksmit, "cârtiţa" care a denunțat legăturile Deutsche Bank cu Rusia

Valentin Broeksmit, în vârstă de 45 de ani, a fost găsit luni în jurul orei 7 a.m.în Los Angeles. O autopsie urmează a fi efectuată pentru a stabili cu exactitate cauza morții acestuia.

Broeksmit a fost dat dispărut anul trecut, poliția afirmând că a fost văzut ultima dată în jurul pe 6 aprilie 2021, conducând un Mini Cooper roșu pe Riverside Drive în Griffith Park. Departamentul de poliție din Los Angeles a cerut ajutorul publicului.

Cu toate acestea, pe parcursul dispariției sale raportate, contul de Twitter al lui Broeksmit – @BikiniRobotArmy – a rămas activ. Și se pare că a menținut contactul cu prietenii și jurnaliștii.

Jurnalistul de investigație, Scott Stedman de la site-ul Forensic News a scris pe Twitter că a vorbit ultima oară cu Broeksmit în ianuarie.

El a spus că Broeksmit ”mi-a furnizat mie și altor jurnaliști documente Deutsche Bank care evidențiază legăturile profunde ale băncii cu Rusia. Este foarte trist. Nu bănuiesc o crimă. Val s-a luptat cu drogurile.”

”Tatăl lui Val și-a luat viața în 2014 și asta l-a consumat puternic pe Val în ultimii ani. Să-i vezi viața terminându-se atât de repede este incredibil de deprimant”, a adăugat el, potrivit MSN.

Tatăl vitreg al lui Broeksmit, William, a fost director de la Deutsche Bank.

Potrivit diverselor rapoarte, Val Broeksmit a oferit sute de documente bancare – lăsate în urmă de tatăl său – anchetatorilor federali și jurnaliştilor care cercetează legăturile dintre instituția financiară și Trump.

Reporterul New York Times, David Enrich, a scris în 2019 că Broeksmit a ajutat FBI-ul în investigarea Deutsche Bank, oferind anchetatorilor documentele bancare. El a fost, de asemenea, citat de Comitetul de Informații al Camerei în timpul anchetei cu privire la legăturile lui Trump cu banca.

De asemenea, Enrich a mai scris că Broeksmit a avut probleme legate de consumul de droguri și că deseori îndoia adevărul pentru a veni cu ”teorii exagerate”. Dar Broeksmit a fost o figură centrală în cartea lui Enrich, ”Dark Towers: Deutsche Bank, Donald Trump and an Epic Trail of Destruction”.

„Este o veste îngrozitoare”, a scris Enrich pe Twitter, marți, după ce a aflat despre moartea lui Broeksmit. ”Val mi-a fost sursă multă vreme și este personajul principal din cartea mea. Am avut o relație complicată, dar este devastator.”