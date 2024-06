O femeie a cumpărat acest vas cu aproape 20 de lei și l-a adus acasă. După cinci ani, a aflat că avea o comoară

Vaza cumpărată de Anna Lee Dozier FOTO: Anna Lee Dozier

O femeie a cumpărat un vas dintr-un magazin de vechituri, plătind 3,99 dolari. A crezut că este doar o copie a unui obiect istoric, neavând nicio idee că de fapt deținea un vas autentic și neprețuit, informează The Independent.

Anna Lee Dozier este pasionată de cumpărăturile în magazine second hand și le vizitează oriunde merge în SUA și în străinătate. În 2019 a ajuns într-un magazin din Maryland și cumpărat o vază aflată pe raftul cu reduceri. Costa doar 3,99 USD.

„Am văzut această vază și am presupus că este o reproducere pentru turiști”, a declarat Dozier pentru The Independent. „Părea veche, dar mă gândeam că poate avea 20 sau 30 de ani.” Însă vaza s-a dovedit a fi mult mai veche, datând de acum aproape 2.000 de ani și este neprețuită.

La începutul acestui an, în urma unei călătorii în Ciudad de Mexico, Dozier a anunţat ambasada Statelor Unite din Mexic că s-ar putea să deţină un artefact real

La începutul acestui an, Anna Lee Dozier a plecat în vacanță în Mexic și a ajuns și la Muzeul de Antropologie unde a văzut vase care semănau cu cel cumpărat de ea. „M-am întors la Washington fără să mă gândesc că ar putea fi ceva autentic și nu am vrut să merg la ambasada ca să deranjez oamenii. Acasă am căutat pe Google niște profesori care erau experți în istoria mayașă sau mexicană”, a spus ea.

Nimeni nu i-a răspuns, iar într-un final Dozier a contactat ambasada.

Femeia a aflat apoi că era în posesia unei urne ceremoniale mayaşe, care datează din jurul anului 200.

A fost contactată de Institutul Cultural din Mexic și ulterior de Muzeul de Antropologie din Mexic care urmează să preia și să analizeze vasul.