Verdictul judecătorilor în cazul jurnalistei care l-a sfidat pe Vladimir Putin în direct la TV

Aceasta a fost reţinută la audieri şi eliberată după ce avocatul acesteia, Dmitri Zacvatov a anunţat presa că nu o găseşte. Bărbatul susţine că nu a reuşit să dea de ea timp de o zi după ce luni aceasta a postat un mesaj public despre propaganda şi minciunile care sunt transmise de televiziunea Canal 1, la care lucrează. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a transmis că protestul femeii este "huliganism".

"Nu Razboiului! Nu credeți propaganda, vă mint chiar de aici. Rușii împotriva războiului" stă inscriptionat pe pancartă. Cu puţin timp înainte de a boicota jurnalul de ştiri al postului Canal 1, jurnalista Marina Ovsiannikova a înregistrat un mesaj video în care a condamnat ferm războiul din Ucraina.

"Ceea ce se intampla in Ucraina este o crimă. Iar Rusia e un stat agresor. Reponsabilitatea cade pe o singură persoană - Vladimir Putin. Rusia trebuie să oprească acest război, pentru ca cele două țări surori să se poate împăca. Tata e ucrainean, mama e rusoaică. Niciodată nu am fost dușmani. Din păcate, în ultimii ani am lucrat la Pervîi Canal, m-am ocupat de propaganda Kremlinului. Acum îmi este foarte greu și îmi e foarte rușine. Îmi e rușine că am permis "zombificarea" cetățenilor ruși", spune ea în mesjajul video.

Secvența şi mesajul jurnalistei au devenit virale în Rusia şi au fost distribuite pe platforma Telegram. Ele au ajuns şi în occident şi sunt difuzate de toate canalele de stiri din lume. Preşedintele Volodimir Zelensky i-a mulţumit acesteia.

"Sunt recunoscător acelor ruși care nu încetează să încerce să transmită adevărul. Celor care luptă cu dezinformarea și spun adevărul, fapte reale, prietenilor și celor dragi. Şi personal îi sunt recunoscător femeii care a intrat în studioul Channel One cu o pancartă contra războiului. Le sunt recunoscător celor care nu se tem să protesteze. Atât timp cât ţara voastră nu s-a izolat complet de lume, transformându-se într-o foarte mare Coree de Nord, trebuie să luptaţi. Trebuie să nu vă pierdeţi această şansă".

Potrivit Agenţiei de stiri Nexta, jurnalista a fost amendată cu 30.000 de ruble și a părăsit tribunalul.

"Aș dori să mulțumesc tuturor pentru sprijin", a spus Marina Ovsianicov după ce a fost eliberată.