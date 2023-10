Eroul care a fost la un pas de moarte în tunelurile teroriștilor: ”Este ceva teribil!”

Locotenentul Achya Klein este un veteran IDF, care a fost la un pas de moarte după o misiune împotriva grupării teroriste palestiniene.

Locotenentul Achya Klein, veteran IDF, a condus o unitate de comando cu misiune pe teritoriul Gaza.

În 2013, locotenentul trebuia să distrugă un tunel care lega Gaza de un kibbutz de pe teritoriul israelian, când o bombă a explodat chiar în fața lui și a colegilor lui. Șase soldați au fost răniți la acel moment. Acesta și-a pierdut vederea și a trecut prin multe operații pentru a putea fi salvat.

Achya Klein a reușit, în cele din urmă, să se recupereze prin sport, s-a întors la unitatea lui și a făcut între timp și un master în contraterorism.

Acesta face parte și din echipa paralimpică de canotaj mixt a Israelului.

Locotenentul a intrat în direct în emisiunea Sinteza Zilei de la Antena 3 CNN unde a povestit cât de periculoase sunt misiunile armatei israeliene în Gaza și ce șanse de salvare au ostaticii care sunt ținuți în tuneluri.

Mihai Gâdea: Vreau să vă întreb ce s-a întâmplat în acea misiune importantă? Israelul și întreaga lume urmăresc acum asemenea misiuni. Toată lumea își face griji cu privire la eventualele capcane pe care le poate pune Hamas în tunel. Ce s-a întâmplat în acea misiune când ați fost rănit grav?

Achya Klein: Permiteți-mi să vă explic. A fost o misiune total diferită cea în care am fost rănit. Era o misiune pe timp de pace aș putea spune, pentru demolarea unui tunel pe partea israeliană. Nu era ca misiunile pe care le plănuiește acum Israelul pentru a intra în fâșia Gaza. Pot răspunde însă mai bine la a doua întrebare. Acel tunel a fost construit cu un singur scop, pentru a permite intrarea teroriștilor care să atace. După cum am văzut și acum două săptămâni, putem înțelege că este o zonă periculoasă. Nu este un loc pe unde să meargă oamenii nevinovați. Este în totalitate sub controlul Hamas și poate fi plin de capcane pentru că ei cunosc aceste tuneluri și singurul lor scop este de a produce acte de terorism asupra Israelului.

Mihai Gâdea: Îmi pare rău pentru ceea ce s-a întâmplat. Știu că sunteți un erou al Israelului. Înțeleg foarte bine aceste lucruri. Care credeți că este sfatul pe care l-ați putea da celor din armata israeliană care intră în aceste tuneluri? Știm că se așteaptă la asemenea misiuni, sunt pregătiți să facă față lucrurilor rele pe care teroriștii le pregătesc contra celor din armata israeliană? Ce trebuie să facă aceștia ca să nu fie răniți, să nu se transforme în victime?

Achya Klein: Cred că perspectiva mea putea fi relevantă acum 10 ani. Sunt sigur însă că pot da și acum niște sfaturi și nu vorbesc doar despre Israel. Întreaga lume trebuie să înțeleagă că aceste tuneluri ale terorii au fost construite cu un scop unic. Le voi spune celor care merg să lupte în Gaza că trebuie să se asigure că nu își riscă viața. Să se asigure de asta înainte să meargă acolo sau chiar înainte să se apropie. Să facă tot ce este necesar ca să demoleze ceea ce se poate afla înăuntru. Pot fi capcane, bombe, să se asigure că sunt anihilate toate potențialele probleme înainte să intre cineva acolo.

Mihai Gâdea: Credeți că armata israeliană este pregătită pentru tot ceea ce trebuie să facă la intrarea în tuneluri? Știm că în unele dintre acestea se află și ostatici. Credeți că sunt pregătiți să îi salveze pe ostatici și să îi ucidă în același timp pe teroriști în asemenea condiții?

Achya Klein: Sunt sigur că situația este foarte complexă. Este ceva teribil. Puține armate sau forțe speciale știu cum să gestioneze o asemenea problemă care se petrece într-un loc atât de îngust, sub nivelul solului. Sunt sigur că specialiștii știu ce să facă, sunt antrenați să dea ce au mai buni. Sunt probleme legate de prezența ostaticilor, de informațiile pe care trebuie să le aibă cu privire la acest sistem subteran. Dar sunt sigur că sunt bine pregătiți.

Mihai Gâdea: Chiar în aceste momente Jerusalem Post scrie că gruparea Hamas pretinde că 50 de ostatici au murit în timpul bombardamentelor. Credeți că este adevărat că au murit din cauza bombardamentelor sau mai degrabă i-au ucis ei? Ce părere aveți?

Achya Klein: Nu știu dacă este adevărat sau nu acest lucru. Dacă au murit, responsabilitatea revine șefilor Hamas care i-au ținut ostatici. Dacă s-au înregistrat decese, și știu că ei se pricep foarte bine să folosească rețelele sociale, vor arăta filmulețe sau fotografii cu ostaticii, pentru că mizează pe factorul psihologic ca să aibă influență asupra israelienilor și asupra întregii lumi, astfel încât să facă ca cineva să îi asculte. Sunt sigur că dacă este adevărat, trebuie să prezinte niște dovezi.