Atac armat la o universitate din SUA: Trei oameni au murit, iar alţi cinci au fost răniţi

Trei oameni a murit, iar alţi cinci au fost răniţi după ce un individ a deschis focul, în urma unui atac armat în SUA.

Poliţiştii au împânzit zona imediat după incident.

Autorităţile au transmis că atacatorul, un bărbat mascat, s-a sinucis cu propria armă.

Suspectul era un bărbat de culoare, de statură mai scundă, încălțat cu pantofi roșii, cu o jachetă de blugi, purtând o șapcă de baseball de culoare bleumarin cu boruri mai deschise.

Oamenii legii încearcă acum să stabilească identitatea individului, dar şi motivul atacului.

Mai multe clădiri din campus au fost evacuate şi securizate la aproape două ore după ce focurile de armă au fost raportate pentru prima dată în campus.

MSU ALERT: There have been shots fired near Berkey Hall on the East Lansing campus. Please secure-in-place immediately. Police are active on scene. More information to follow. pic.twitter.com/xa4KlwXJWN