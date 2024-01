Viorica Tătaru, o jurnalistă din Republica Moldova, a fost reținută la Tiraspol în timp ce filma un miting convocat de autoritățile separatiste

O jurnalistă a postului de televiziune TV Opt din Republica Moldova a fost reținută la Tiraspol.

Viorica Tătaru filma un protest organizat de autoritățile separatiste în momentul în care a fost abordată de două persoane, care i-au spus că trebuie să meargă cu ele la Ministerul Securității.

După ce cazul a ajuns în atenția organizațiilor internaționale, inclusiv reprezentanța ONU în Republica Moldova, ea fost eliberată, potrivit surselor Antena 3 CNN.

"Deocamdată nu se cunosc foarte multe detalii despre reținerea jurnalistei Viorica Tătaru, în afară de cele pe care le-a oferit chiar ea, într-un mesaj vocal pe care l-a transmis colegilor ei de la TV8.

Cert este că ea fusese să filmeze protestul organizat de autoritățile de la Tiraspol împotriva măsurilor luate de autoritățile de la Chișinău, care au impus taxe vamale afacerilor din regiunea separatistă transnistreană.

În replică, pentru aceste taxe vamale impuse de autoritățile de la Chișinău, Sovietul Suprem de la Tiraspol a decis să renunțe la facilitățile de care aveau parte fermierii cu pământuri în zona controlată de separatiști.

Reprezentanța ONU în Republica Moldova a cerut investigarea incidentului

Protestul fusese anunțat încă de ieri, iar jurnalista nu făcea altceva decât să filmeze la fața locului, moment în care două persoane s-au apropiat de ea.

Au spus că sunt colaboratori ai așa-zisului Minister al Securității și au invitat-o să meargă cu ei acolo, pentru a fi audiată și pentru a da explicații privind prezența sa în zonă, ca reprezentant al presei internaționale.

După ce informația privind reținerea jurnalistei a apărut în spațiul public, mai multe organizații, inclusiv reprezentanța ONU din Republica Moldova, au cerut investigarea imediată a acestui incident și eliberare a jurnalistei.

Autoritățile din Republica Moldova au deschis o anchetă penală în legătură cu reținerea jurnalistei", a relatat Claudiu Ștefan, redactor externe Antena 3 CNN.

"Am cerut permisiunea să anunț acasă unde sunt, ca să nu mă caute, să nu-și facă griji cei de acasă. Deci, noi am fost reținuți în timp ce încercam să întrebăm oamenii pentru ce au reușit și care sunt cerințele lor.

Jurnalista Viorica Tătaru: "Ne-au spus că suntem presă internațională și trebuie să explicăm ce căutăm aici"

Ne-au reținut și ne-au spus că ne duc la așa-zisul Minister al Securității doi inși care s-au prezentat că ar fi colaboratori. Au zis că merg să interogheze de ce am venit și de ce am încălcat legile, pentru că noi am fi presă internațională, adică noi am fi presa de peste hotare și este nevoie să ne pună niște întrebări, să afle scopul prezenței noastre aici.

Asta, deși noi am zis: 'voi ați anunțați proteste masive și noi am venit să monitorizăm, să vedem dacă e adevărat cum ziceți, să vorbim cu oamenii, să întrebăm care sunt cerințele'.

Adică, nu văd care ar fi încălcarea noastră. Acum, ne duc la minister, vom fi audiați și am cerut permisiunea doar să sun acasă", spune jurnalista Viorica Tătaru în mesajul audio trimis redacției după ce a fost reținută la Tiraspol.