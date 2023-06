Vladimir Putin ar fi fugit din Moscova | Reacţia lui Dmitry Peskov la zvonuri

E o lovitură de stat în desfășurare în Federația Rusă.

Șeful grupului de mercenar Wagner a promis că va merge până la capăt pentru a răsturna conducerea militară a Rusiei.

S-a întâmplat la scurt timp după ce Vladimir Putin l-a acuzat de trădare și de rebeliune armată.

Zvonurile au început să circule imediat. Se spune că Vladimir Putin ar fi fugit deja din Kremlin, o informație care a fost dezmințită ulterior de purtătorul de cuvânt al președinției ruse.

Se vorbește despre avioane care pleacă din Moscova. Avionul lui Putin ar fi plecat, așadar, și s-ar îndreptat spre Sankt Petersburg sau a dispărut de pe radare, cum ne spune o informație de ultim moment.

❗️ Putin's plane took off from Moscow and disappeared from radar#Putin's special Il96-300PU (Point of Control) plane took off from #Moscow toward St. Petersburg at 14:16 Moscow time, FlightRadar data shows. The flight's destination was not specified, and it disappeared from the… pic.twitter.com/7m6NBryjvA