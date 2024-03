Vladimir Putin a câștigat alegerile prezidențiale din Rusia, obținând aproape 90% din voturi

Vladimir Putin şi-a asigurat încă un mandat de președinte al Rusiei, după o cursă electorală în care nu a avut niciun adversar serios. Vladimir Putin a obținut 87% din voturi şi va conduce Rusia în următorii șase ani. Comisia Electorală a anunțat o prezență record la urne, iar votul nu a fost lipsit de incidente.

În urma modificărilor constituționale din 2020, liderul de la Kremlin ar putea candida din nou și ar putea rămâne la putere până în 2036, ceea ce i-ar asigura locul de cel mai longeviv conducător al Rusiei de la dictatorul sovietic Iosif Stalin încoace.

Liderul rus a propus o serie de măsuri sociale, inclusiv un sistem fiscal modernizat, "mai echitabil" pentru familiile rusești și stimulente menite să crească rata natalității în scădere în Rusia. Discursul a oferit o imagine asupra numeroaselor probleme cu care se confruntă Rusia, inclusiv sărăcia care afectează familiile și deficiențele din domeniul educației, al infrastructurii și al asistenței medicale.

Pentru un om care a petrecut 20 de ani ca președinte, Vladimir Putin s-a dovedit incapabil să rezolve multe dintre aceste probleme. În schimb, până la 40% din bugetul Rusiei în 2024 va fi cheltuit pentru armată și securitate națională.

Multe dintre măsurile sale necesită investiții mari, iar Rusia are o problemă gravă de corupție care face ca fondurile să nu ajungă adesea la destinațiile prevăzute.

Simpatizanții lui Navalnîi, protest în fața secțiilor de votare

Duminică la ora prânzului au fost cozi uriașe la mai multe secții de votare din Rusia dar si la secțiile deschise la ambasadele din Europa. Mii de oameni s-au strâns la reprezentanțele diplomatice, începând cu ora 12, așa cum le ceruse înainte să moară Alexei Navalnîi. De altfel, susținătorii lui Navalnii i-au îndemnat zilele trecute, pe ruși, să-și anuleze votul sau să aleagă un alt candidat, iar în ziua votării să se strângă în număr cât mai mare pentru a protesta față de regimul impus de Putin.

În fața Ambasadei Rusiei de la Berlin a venit la prânz și văduva lui Alexei Navalnîi, Iulia Navalanaia, care a fost aplaudată de cei care stăteau la coadă în semn de protest.

Cel puțin 50 de persoane din 14 orașe au fost reținute în timp ce votau la alegerile prezidențiale din Rusia, potrivit grupului pentru drepturile omului, OVD-Info.

Și la București, câteva zeci de persoane au format o coadă în fața Ambasadei Federației Ruse, pentru a participa la protestul organizat de opozanții lui Putin.

Președinta comisiei electorale de la Ambasada Rusiei de la București a transmis că 160 de ruși au votat până la ora 14:00 din cei peste 500 de ruși înscriși în registrul consular din România, relatează TASS.

Incidente la Chișinău

Un bărbat a aruncat cocktailuri Molotov peste gardul Consulatului Federației Ruse la Chișinău, duminică, perturbând pentru scurt timp votarea în timpul alegerilor prezidențiale ruse. Suspectul, despre care poliția spune că are cetățenie dublă, moldoveană și rusă, a fost reținut.

Amenințări în discursul lui Vladimir Putin

"Rusia NU se va lăsa intimidată sau zdrobită. Nimeni nu a reușit să facă asta în istorie și nu va funcționa nici în viitor".

Asta a declarat Vladimir Putin, în discursul pe care l-a susținut după ce a obținut un nou mandat de șase ani în funcția de președinte al Rusiei. Protestele de la secțiile de votare și acuzațiile că votul nu ar fi fost nici liber, nici corect, nu au contat câtuși de puțin pentru el.

Vladimir Putin a obținut peste 87% din voturi, după ce a modificat Constituția ca să poată rămâne la conducerea țării până în 2030, cel puțin.

Din discursul său nu au lipsit nici amenințările. Conflictul direct cu NATO s-ar putea transforma în cel de-Al Treilea Război Mondial, a spus Vladimir Putin.

”Cred că totul este posibil în lumea modernă. Dar am spus deja și este clar pentru toată lumea că acesta (n.red. posibilul conflict direct cu NATO) va fi la un pas de cel de-al treilea război mondial la scară largă. Cred că aproape nimeni nu este interesat de acest lucru.

Acest lucru nu este cu mult diferit de ceea ce fac mercenarii, și atunci personalul militar înarmat al țărilor NATO este prezent acolo, o știm. Auzim atât discursul francez, cât și cel englezesc. Nu este nimic bun în acest sens. În primul rând pentru ei, pentru că mor în număr mare.

Mi-aș dori foarte mult ca Franța să nu joace un rol care să ducă la agravarea conflictului și să provoace această situație, ci dimpotrivă, așa cum s-a spus aici, nu am auzit asta, dar s-a vorbit despre posibile căi de soluționare pașnică. În acest sens, mi se pare că Franța și-ar putea juca rolul. Nu este totul pierdut”, a spus el.

Soţia lui ALexei Navalny a scris numele soţului ei decedat pe buletinul de vot

Iulia Navalnaia s-a alăturat celor care au stat la coadă ca să voteze la ambasada Rusiei la Berlin. La apelul său, de a petrece un prânz fără Vladimir Putin, au răspuns mii de oameni, atât din Rusia, cât și din alte ţări.

”Poate vă interesează ce am scris în buletinul de vot, cu cine am votat? Bineînțeles, am scris numele "Navalnîi", pentru că nu se poate ca în timpul campaniei prezidențiale, cu o lună înainte de alegeri, principalul adversar al lui Putin, care este deja în închisoare, să fie ucis.