Vladimir Putin la funeraliile lui Vladimir Jirinovski: A adus trandafiri roşii şi s-a închinat lângă sicriu

Vladimir Putin a venit cu un buchet de trandafiri roşii pentru a-şi lua rămas bun de la liderul Partidului Liberal Democrat din Rusia (PLDR), Vladimir Jirinovski, care a decedat, marți.

Putin părea vizibil afectat de moarte politicianului naţionalist. El a ţinut un moment de reculegere lângă sicriul lui Jirinovski, după care s-a închinat.

Totul sub privirea ageră a celor două gărzi de corp care l-au însoţit la ceremonie.

#Putin also attended the funeral of far-right politician Vladimir #Zhirinovsky. pic.twitter.com/Cf78lAbi1b